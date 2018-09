“Mama”: il nuovo libro di Lorenza Poletti presentato in anteprima a Cles

Lorenza Poletti non ha certo dormito sugli allori, riferito ai successi riscossi dal libro ‘Caste Rose’: la sua fervida immaginazione ha infatti dato vita a “Mama”, libro che verrà presentato giovedì 27 settembre ad ore 20,00 presso il bar ‘Lanterna Magica’ in quel di Pez a Cles nell’ambito della rassegna ‘I giovedì della Lanterna Magica’, moderatore Massimiliano Debiasi.

Lorenza Poletti nasce a Cles, ma da anni vive e lavora a Treviso, ed ha al suo attivo altri tre volumi: ‘Le farfalle in tasca’ – ‘La pioggia è femmina’ – ‘Caste rose’. Con questo ultimo libro Lorenza si dimostra una scrittrice più che mai prolifica, e questo può significare solo una cosa, e cioè che ha ricevuto moltissimi elogi sia da parte del pubblico che della critica, motivo in più per proseguire sempre con maggior entusiasmo e soddisfazione nel suo lavoro.