L’appello della Fai Cisl Trentino ai raccoglitori: «Se non ti pagano almeno così, sei sottopagato»

Sono entrate nel vivo in Provincia, le operazioni di vendemmia e raccolta della frutta.

La Fai Cisl del Trentino ricorda che nel Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli si è concordato da qualche tempo, di calcolare in modo automatico le tariffe minime di vendemmia e raccolta delle mele, prendendo a base di calcolo la retribuzione oraria dell’operaio comune a tempo determinato, per il 70% della stessa e che al personale, cui verrà fornito vitto e alloggio sarà possibile effettuare, salvo diverso accordo, la trattenuta giornaliera di € 3,00 per pernottamento e prima colazione € 3,00 per il pranzo e € 3,00 per la cena.

Le tabelle inviate e pubblicate dalla Fai Cisl Trentino qui riassumono le retribuzioni riconosciute ai lavoratori impegnati nelle operazioni di vendemmia e di raccolta delle mele ed inoltre riportano il compenso da riconoscere ai lavoratori adibiti alla raccolta e coltivazione dei piccoli frutti ( periodi di lavoro più lunghi ).

Il Sindacato ricorda inoltre che la C.I.M.L.Ag. (Cassa Integrazione Malattia Lavoratori Agricoli costituita dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro agricoli), riconosce anche ai lavoratori stagionali e ai raccoglitori, purché regolarmente assunti, le prestazioni integrative previste per la generalità dei lavoratori agricoli dipendenti. Tali prestazioni integrative spettano ai lavoratori assunti in caso di:

Malattia (dopo il 3° giorno)

Infortunio (dopo il 2° giorno)

La FAI CISL del Trentino è a disposizione dei lavoratori per raccogliere le eventuali segnalazioni di proposte di lavoro non regolare, per la quantificazione delle ore effettivamente lavorate, per il controllo puntuale delle retribuzioni e per l’assistenza nella compilazione delle domande relative alle prestazioni a sostegno del reddito tipiche del settore agricolo, presso i presidi fissi di Cles, Mezzolombardo e Trento e su appuntamento in tutte le sedi Cisl della Provincia.

Potete contattare il sindacato al numero 0461 215115 o prendere un appuntamento per il controllo del compenso che state ricevendo, scrivendo una mail a : fai@cisltn.it

Qui scarica la tabella delle retribuzioni stagionali