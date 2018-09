“Insta-English”, un corso in inglese per giovani esploratori dei social network

Curiosa e interessante opportunità per gli studenti dai 12 ai 15 anni, che avranno la possibilità esplorare il mondo dei social network in lingua inglese grazie a “Insta-English”, progetto curato da Tovel English Courses (teacher Arianna Leonardi), personale educativo Centro Aperto Gandalf ed Elena Pinamonti, dottoressa in Scienze della Comunicazione.

Le lezioni si terranno dal 1° ottobre 2018 al 15 aprile 2019 tutti i lunedì dalle 14.15 alle 15.45 al Centro Aperto Gandalf a Cles.

Sabato 27 e domenica 28 aprile, poi, è previsto un laboratorio finale a Verona con viaggi, vitto e alloggio compresi nel prezzo.

Iscrizioni a: Centro Aperto Gandalf da lunedì al venerdì con orario 14-18. Per informazioni: Davide Valentini (coordinatore ) 346-5025626, Silvia Stanchina (educatrice )324-0205499.