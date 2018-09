Gian Piero Robbi e Daria Rossi (Agire) a Pergine per la prima tappa dell’Aperitivo Social Tour. Ospite d’onore Yeman Crippa

I militari della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, impegnati in controlli straordinari del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Trento, hanno tratto in arresto un uomo per detenzione illegale di arma da fuoco.

L’allarme è scattato ieri sera nel mezzo di una lite fra due coniugi a Levico Terme

È stata la donna, una 60 enne, che al 112 ha chiesto l’intervento dei militari per paura della sua incolumità.

Pubblicità Pubblicità

Nonostante le urla provenienti dall’abitazione, il carabiniere in servizio alla Centrale Operativa è riuscito a capire l’indirizzo di dove stava avvenendo la furiosa lite e ha inviato subito la pattuglia della Stazione Pergine Valsugana sul posto.

I Carabinieri arrivati sul posto hanno subito sedato gli animi ma si sono accorti anche che la donna era particolarmente spaventata.

Dopo aver diviso la coppia i carabinieri hanno cominciato ad incalzare la donna con delle domande ed è così emerso che il convivente deteneva un’arma in casa.

Pubblicità Pubblicità

A quel punto, l’uomo, un 70 enne, è stato ascoltato dai militari di Pergine e, resosi conto della situazione, ha vuotato il sacco.

L’uomo ha condotto così i militari in una stanza dove, contenuta in una scatola, veniva rinvenuta una pistola 775, di cui l’uomo dava vaghe spiegazioni.

Condotto in caserma, accertato il non possesso di un titolo per la detenzione di armi, ne di averla mai denunciata, veniva tratto in arresto e su disposizione dell’A.G., condotto ai domiciliari.