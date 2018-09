Consegnati i lavori della rotatoria di Faver

Consegnati oggi i lavori per la sistemazione dell’incrocio sulla ex-Statale 612 a Faver, che prevedono in particolare la realizzazione di una mini rotatoria tra le due direttrici principali che attualmente si intersecano la ex S.S 612 e via del Ronch.

L’opera garantirà e agevolerà le manovre di svolta dei veicoli nelle varie direzioni possibili. Nell’ambito dei lavori troverà collocazione anche la piazzola per la fermata degli automezzi del trasporto pubblico extraurbano per il tragitto Trento-Faver, che verrà realizzata mediante segnaletica orizzontale.

Lungo l’attuale tracciato della ex S.S.612, è prevista l’istituzione del doppio senso di marcia fino all’ingresso dell’edificio esistente, per consentire ai residenti di accedere ai propri garage senza la necessità di dover transitare dalla rotatoria situata in loc. Noldi come invece avviene attualmente.

E’ prevista la pavimentazione in conglomerato bituminoso di tutta la parte di ex. S.S. 612 interessata dai lavori.

Costo complessivo dell’opera: € 100.000,00, di cui € 75.335,00, comprensivi degli oneri della sicurezza, per lavori.

Tempo di esecuzione:

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.