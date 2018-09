Bottegai di Ponte Regio: via alla seconda edizione del «Premio allo Studio»

Un Prestigioso «Premio allo Studio» che i Bottegai di Ponte Regio di Pergine hanno deciso di istituire per valorizzare e premiare i giovani del nostro territorio.

Proprio per la natura commerciale dei Bottegai, sono stati privilegiati gli istituti professionali trentini e mentre nella scorsa edizione di era privilegiato l‘istituto alberghiero di Levico per premiare il miglior cocktail analcolico a base di prodotti trentini, quest’anno invece l’organizzazione ha scelto l’ENAIP di Villazzano e nello specifico le quarte classi del settore motoristico.

UNA GARA CHE PREMIA ABILITÀ E SPIRITO DI SQUADRA – Passione, entusiasmo energia: tre parole che i Bottegai di Ponte Regio conoscono molto bene avendone fatto le loro qualità. Dopo il successo della prima edizione del 2017 e a grande richiesta ritorna l’iniziativa finalizzata alla valorizzazione dei giovani del nostro territorio.

Pubblicità Pubblicità

Il Premio allo Studio consiste in 1.000 euro tondi tondi, destinato alla miglior realizzazione di un risultato progettuale inerente l’attività dei Bottegai.

Il premio sarà assegnato ad una squadra che, grazie a competenza, abilità e velocità, saprà eseguire al meglio il proprio lavoro dimostrandolo attraverso

3 specifiche prove, vagliato dal voto di una esperta giuria.

Tale premio è comprensivo anche di un’importante voce destinata ad una esperienza formativa all’estero.

Pubblicità Pubblicità

In questa seconda edizione il premio è destinato al Centro di Formazione Professionale ENAIP di Villazzano e l’ambito merceologico sarà il settore

dei veicoli a motore.

Nello specifico le squadre si misureranno attraverso sfide avvincenti, improntate sull’abilità riparativa nell’ambito elettrico, meccanico, didattico ed elettronico.

Si comincerà Venerdì 5 ottobre alle ore 14.00 con la sfida a squadre presso la sede del C.F.P. ENAIP di Villazzano.

Sabato 20 ottobre ore 10.30: si terrà l’evento pubblico di premiazione presso Le Botteghe di Ponte Regio in concomitanza della tradizionale Festa d’Autunno.

IN COSA CONSISTE LA GARA – Sarà premiata la squadra che supererà le prove e dimostrerà maggior bravura, abilità e velocità nel riparare diverse tipologie di guasto.

Il premio, come detto, consiste in 1.000 euro totali di cui 300 euro saranno elargiti in denaro direttamente alla squadra vincente, mentre 700 euro quale contributo al finanziamento per il viaggio studio presso Mercedes Benz di Stoccarda.