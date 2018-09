“Siamo mamme”: a Cavareno e Revò consigli e approfondimenti sulla crescita del bimbo nel primo anno di vita

“Siamo mamme” è il titolo di un percorso, uno spazio d’incontro per mamme e bambini 0-12 mesi organizzato dai Comuni di Cavareno e Revò, con il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociali della Comunità della Val di Non.

Due professioniste gestiranno gli incontri: Francesca Pezzini, ostetrica e consulente in allattamento IBCLC, e Alessia Franch, psicologa e psicoterapeuta.

Insieme alle mamme affronteranno argomenti connessi alla crescita e allo sviluppo del bimbo nel primo anno di vita, sia dal punto di vista pratico che emotivo, e ai cambiamenti che si vivono nell’esperienza di diventare genitori. Il tema degli incontri sarà deciso dalle mamme partecipanti.

Le consulenti IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant, tradotto in italiano con la dicitura Consulente Professionale in Allattamento Materno) aiutano le mamme in ogni fase dell’allattamento, dando informazioni sull’estrazione e la conservazione del latte materno, sullo svezzamento, sull’allattamento dei bambini più grandicelli, sulla rilattazione, sulla compatibilità tra allattamento e farmaci, cure, terapie, su come affrontare al meglio il ritorno al lavoro e come rispondere ai bisogni notturni dei neonati tenendo conto delle esigenze di tutti i componenti della famiglia.

Gli incontri si terranno di venerdì mattina dalle 9.30 alle 11: a Cavareno, nella sala comunale del campanile, il 5 ottobre e il 9 novembre e a Revò, nella sala corsi del Centro Servizi, il 19 ottobre e il 30 novembre.

Si tratta di un’iniziativa “Family in Trentino”, organizzata dai due Comuni certificati. La proposta è gratuita, ma partirà solo se raggiungerà la quota di almeno 5 partecipanti.

L’organizzazione invita dunque le interessate a mandare la propria iscrizione entro il 2 ottobre ai seguenti indirizzi mail: family.cavareno@gmail.com (Comune di Cavareno) oppure protocollo@comune.revo.it (Comune di Revò).