Mondiali, da domani sei giocatori di Trentino Volley nella Final Six

Prende il via mercoledì 26 settembre al Pala Alpitour di Torino la Final Six (terza fase) del Mondiale 2018, che vedrà impegnati sei giocatori di Trentino Volley con le rispettive Nazionali.

Sino a venerdì 27 settembre le sei squadre ancora in corsa si contenderanno l’accesso alle semifinali iridate, divise in due gironi da tre ciascuna. Passeranno il turno le prime due classificate di ogni pool.

Nella Pool J si inizierà subito con il derby gialloblù Italia-Serbia, che vedrà scendere in campo ben cinque atleti della nuova rosa dell’Itas Trentino: Candellaro, Giannelli e Nelli da una parte della rete, Kovacevic e Lisinac dall’altra.

La terza formazione del girone è la Polonia Campione uscente, che verrà affrontata dalla Serbia giovedì alle 20.30 e poi venerdì dagli stessi azzurri (ore 21.15). Gli Usa di Aaron Russell sono invece stati inseriti nella Pool I con Russia e Brasile, che affronteranno rispettivamente il 26 e 27 settembre sempre alle ore 17.

Grazie a questo tipo di sorteggio dei gironi, Trentino Volley è già sicura di essere rappresentata nella Final Four almeno da due suoi giocatori; nel caso migliore potrebbero essere anche sei, qualora centrassero la qualificazione Italia, Serbia e Usa.

Il calendario completo della Final Six del Mondiale 2018, in programma al Pala Alpitour di Torino:

26 settembre

ore 17 Brasile-Russia

ore 21.15 Italia-Serbia

27 settembre

ore 17 Usa-Russia

ore 20.30 Polonia-Serbia

28 settembre

ore 17 Brasile-Usa

ore 21.15 Italia-Polonia

8 ANNI DI TRENTINO VOLLEY TV: 2.860.000 VISUALIZZAZIONI

PER IL CANALE UFFICIALE YOUTUBE

25 settembre 2010 – 25 settembre 2018: Trentino Volley TV, il canale YouTube ufficiale del Club, compie proprio oggi otto anni di attività e festeggia tale significativa ricorrenza ancora una volta nel segno di grandissimi numeri. I dodici mesi appena andati in archivio hanno infatti fatto registrare un altissimo dato di visualizzazioni: negli ultimi 365 giorni sono stati complessivamente 595.000 i clic ottenuti dai video postati.

Nei primi 96 mesi di presenza sul web, lo spazio video dedicato dalla Società di via Trener (reperibile in qualsiasi momento al link diretto www.trentinovolley.it/trentinovolleytv) ha progressivamente riscosso sempre più consensi ed attenzioni, come conferma il dato complessivo di video visualizzati: 2.860.254.

Creato e gestito in collaborazione con la tv partner RTTR (che sin dall’inizio l’ha lanciato, pubblicandovi tutti i servizi e le puntate delle trasmissioni dedicate a Trentino Volley), è diventato in fretta un punto di riferimento per tutti i tifosi gialloblù ma anche per i semplici appassionati di pallavolo, che quotidianamente possono trovare interviste, highlights e filmati inediti.

I numeri raccontano meglio di qualunque altro modo il successo di Trentino Volley TV, il canale YouTube più seguito d’Italia fra i club di pallavolo: i video a disposizione degli utenti sono 2.904 (375 quelli caricati nell’ultimo anno di attività – più di uno al giorno); un archivio multimediale che consente di rivivere in qualsiasi momento la storia del Club e che ha permesso di incrementare notevolmente le iscrizioni al canale (comunque visibile anche ai non iscritti): dai 4.533 del 26 settembre 2017 ai 6.234 di oggi. I minuti di video guardati in rete negli ultimi sei anni superano i cinque milioni (5.081.757) e sono aumentati esponenzialmente nell’ultimo anno (1.664.757).

Trentino Volley TV è seguita e conosciuta anche al di fuori dell’Italia: Bulgaria, Russia, Brasile, Polonia, Belgio Ucraina, Stati Uniti, Germania ma anche Taiwan ed Estonia le nazioni da cui provengono il maggior numero di clic. La fascia di età maggiormente interessata è quella che va dai 18 ai 24 anni: ben il 40% degli utenti sono infatti nati fra il 1994 ed il 2000.