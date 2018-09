L’Europa chiede ai giovani di progettare le Alpi del futuro: primo premio 5000 euro

La Commissione europea ed il presidente della Strategia dell’UE per la Regione alpina (EUSALP), hanno avviato l’iniziativa “Pitch Your Project to the EU”, aperta a tutti i giovani dai 16 ai 25 anni nelle Alpi.

Conformemente allo slogan “Le vostre Alpi! Il vostro futuro! Le vostre idee”, i giovani tra i 16 e i 25 anni, in qualità di esperti e futuri ambasciatori della loro regione, sono invitati a presentare le loro idee progettuali per le Alpi come spazio abitativo moderno, attraente e sostenibile. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 31 ottobre 2018.

Il secondo Forum annuale della Strategia dell’UE per la Regione alpina (EUSALP), che si terrà ad Innsbruck il 20 e 21 novembre 2018, ed il cui motto è “Costruire futuro assieme con la prossima generazione“ mira a coinvolgere maggiormente i giovani nei processi macroregionali.

Pubblicità Pubblicità

In occasione del Forum i cinque migliori candidati avranno l’opportunità di presentare i loro progetti ai rappresentanti della Commissione Europea, della Presidenza tirolese e di molti altri partecipanti provenienti dai paesi e dalle regioni alpine. Il pubblico deciderà direttamente quali tre progetti riceveranno i premi di 5.000, 3.000 e 2.000 euro per la loro realizzazione.

Il progetto deve riguardare i seguenti temi:

› l’occupazione nella regione alpina

› la natura e l’ambiente

› le Alpi come ambiente moderno/sostenibile

› i cambiamenti climatici e l’energia

Pubblicità Pubblicità

Tutte le informazioni sui siti

www.alpine-region.eu

www.eusalpforum2018.com