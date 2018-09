«Heroes» di David Bowie, uno dei brani più ascoltati nel mondo, compie 41 anni.

2 giorni fa, il 23 settembre 1977 David Bowie pubblica il singolo “Heroes”, destinato a diventare il brano simbolo della sua carriera. (qui la versione originale)

Scritta dal Duca Bianco insieme a Brian Eno nel corso del suo prolifico periodo berlinese, la canzone dà il titolo al dodicesimo album del cantante inglese che arriverà nei negozi tre settimane dopo.

Gli “eroi” raccontati nella canzone sono due amanti così determinati a rimanere insieme, da incontrarsi tutti i giorni nei pressi del Muro di Berlino.

Solo nel 2005 Bowie racconterà di essersi ispirato alla love story tra il produttore del disco Tony Visconti e la corista Antonia Maaß.

Bowie, ai tempi, non svelò la vera storia del brano per non mettere a rischio il matrimonio di Visconti con la cantante Mary Hopkin.

La canzone dal momento della sua nascita è stata ripresa per ben 15 volte per farne nuove cover. (qui proponiamo quella sinfonica di Peter Gabriel)

Il brano è stato scritto in un periodo in cui il Duca Bianco era sprofondato in una tremenda crisi.

Viveva a Los Angeles distrutto dalla cocaina e dall’alcol; addirittura anche i suoi amici Elton John e John Lennon pensavano che fosse prossimo alla morte, fino a quando David si trasferì a Berlino ed iniziò la sua risalita professionale e umana.

Nel 2004 la canzone è stata inserita alla posizione numero 46 nella classifica delle 500 migliori canzoni di sempre redatta dalla rivista Rolling Stone.

“Heroes” è il grido disperato dell’ultimo romantico sulla terra: in un mondo ormai distrutto David implora la sua ragazza di non andarsene e di non scegliere strade più semplici, perché come lui dice nella canzone: «We can be heroes, just for one day» (Possiamo essere eroi, solo per un giorno). Lo sfondo di “Heroes” è il Muro di Berlino, ostacolo fra due amanti e simbolo della guerra fredda.

Il pezzo fu uno dei primi ad essere inciso durante le sessioni per l’album omonimo, ma rimase allo stadio strumentale fin verso la fine delle sedute. Le virgolette presenti nel titolo, volutamente inserite, furono aggiunte per dare un tono “ironico” al concetto di eroe che altrimenti sarebbe stato troppo romantico, ridondante, nel testo della canzone.

La traccia base strumentale della registrazione consiste in un arrangiamento convenzionale di pianoforte, basso elettrico, chitarra ritmica e batteria. Tuttavia, la restante strumentazione aggiunta al brano è molto distintiva. Essa consiste principalmente di parti al sintetizzatore suonate da Eno utilizzando un EMS VCS3. In aggiunta, il chitarrista dei King Crimson Robert Fripp ideò un “riff” di chitarra inusuale per accompagnare il tutto.

In Italia infine divenne uno dei brani più trasmessi delle neonate radio libere ed entrò nella classifica dei singoli.

Ciò fu dovuto (cfr.Velvet Goldmine sito italiano su Bowie) soprattutto al servizio sul “Bowie berlinese” di Odeon (programma televisivo “trendy” nel 1977).

Molti anni dopo, a partire dal 1999, il brano fu scelto come sigla di apertura del programma di sport Sfide, in onda su Rai 3 e fece parte della colonna sonora del famoso film «Cristiana F, noi dello zoo di Berlino»

Sempre in tema di sport, “Heroes” è stato uno dei brani scelti per la colonna sonora delle Olimpiadi di Londra svoltesi nel 2012.

Nel 2015 ha accompagnato in sottofondo la pubblicità di una nota acqua minerale italiana.

Nel gennaio 2016, dopo la morte di David Bowie la canzone ha guadagnato nuova popolarità ed ha nuovamente fatto ingresso nelle classifiche di molti Paesi, tra cui la posizione numero 12 nel Regno Unito[10] (ottenendo per cui un successo maggiore rispetto alla pubblicazione originaria del 1977).