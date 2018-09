Fai della Paganella: grande successo per il Festival dei Sentieri

Si è da poco conclusa a Fai della Paganella la prima edizione di ORME – Festival dei Sentieri che ha riscosso un grande e inaspettato successo. Un successo che ha toccato numeri da record per Fai della Paganella con gli oltre 3000 iscritti ai percorsi tematici organizzati da ORME.

Il successo è stato registrato fin dal primo giorno con il convegno di inaugurazione “Camminare fa bene a te e al territorio”, dove gli operatori del turismo “slow” si sono confrontati sul futuro e sulla valorizzazione di questo tipo di proposta turistica e culturale. Il grande successo del Festival dei sentieri è stato nella grande affluenza ai percorsi tematici organizzati nel weekend dal 14 al 16 settembre 2018 a Fai della Paganella: dal “Sentiero delle stelle”, a quello dell’alba e della tradizione, fino al “Sentiero della musica” con le fisarmoniche dell’Ensemble Victoria, gli archi dei Cameristi dei Filarmonici di Trento e la chitarra folk di Giorgio Gobbo. I numerosi camminatori hanno apprezzato il programma di ORME e goduto delle informazioni fornite dagli esperti e della musica pensata per alcuni percorsi tematici.

Ma il successo è stato anche tra i piccoli camminatori, tanto che nel “Sentiero delle favole“ per i numerosi iscritti e per accontentare tutti i bambini è stato improvvisato un “Sentiero delle mucche” con il giro delle stalle di Fai della Paganella. Così anche per il “Sentiero a 6 zampe” che è stato moltiplicato in quattro sessioni per consentire a tutti i cani con i loro padroni di percorrerlo e di ascoltare i consigli dell’esperta Sonia Sembenotti. Lunghe file anche per assaggiare i prodotti tipici locali e al “bar dei cani” messo a disposizione dal progetto Exclusion let’s go, contro l’abbandono degli animali.

E per concludere anche gli eventi collaterali hanno fatto il pienone. Frank di radio Deejay ha fatto il tutto esaurito in piazza, e il sabato sera, Neri Marcorè, nel prato del Fun Park di Fai della Paganella è stato inondato da oltre 1500 persone che sono venute ad assistere al suo concerto di musica e umorismo “Le mie canzoni altrui”. E non solo, grande popolarità ha avuto la prima edizione della Desmontagada, la sfilata delle mucche per le vie del paese con bellissime corone di fiori e, infine, il concerto dei seguitissimi Articolo Trentino.

Una prima edizione quella di “ORME – Festival dei Sentieri” all’insegna del successo e nella prospettiva di ripeterlo l’anno venturo con tante novità all’insegna della cultura, del benessere e di chi vede nei boschi anche uno spazio per il pensiero e l’approfondimento.

Per tutte le informazioni su “ORME – Festival dei sentieri”: www.festivalorme.it

