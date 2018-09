Centrodestra autonomista al 46,8%, 12 seggi alla Lega. Ecco come potrebbe finire il 21 ottobre

«Esponenti del centrosinistra nella coalizione del “cambiamento”? Basta non votarli» – lo dichiara il segretario politico del movimento Agire per il Trentino in una nota.

Il riferimento è per i transfughi Tonina e Gottardi.

Il primo che ha fatto il salto della quaglia dal centrosinistra alla coalizione a guida Maurizio Fugatti, il secondo invece solo 2 settimane fa aveva pesantemente criticato la lega usando queste parole: «la lega non esiste in Trentino, e comunque mai con la lega»

Ora Mattia Gottardi candida con la Civica Trentina quindi sostiene il centrodestra trainata dalla lega.

«Sono tanti i cittadini che in questi ultimi giorni ci hanno confessato la loro incredulità nell'apprendere che alcune personalità di spicco che provengono dall'area di governo del centrosinistra e fino a pochi giorni fa sostenevano Ugo Rossi, – si legge ancora nella nota di Cia – sono riuscite a trovare casa in alcune liste della coalizione popolare e autonomista per il cambiamento. La stessa cosa vale per amministratori che negli ultimi anni si sono distinti per aver sparato sul centrodestra, qualcuno addirittura ne aveva negato l'esistenza, cercando di organizzare movimenti alternativi in seguito al cui naufragio non è rimasto che cercare un approdo sicuro. Alcuni elettori hanno per questo rimesso in discussione il proprio voto».

E ancora: «AGIRE per il Trentino, movimento territoriale fondato dal Consigliere provinciale Claudio Cia proprio per contrastare una certa ambiguità nell'area "civica", condivide queste perplessità. Sin dalla nascita il nostro movimento si è schierato subito e senza ambiguità nel centrodestra e al fianco della Lega, ben prima del 4 marzo 2018, quando tanti che ora sono saltati sulla barca del centrodestra etichettavano i "leghisti" con ogni ingiuria. La nostra è una lista "pulita", senza approfittatori dell'ultima ora, con 34 candidati in rappresentanza delle varie zone del Trentino e di diverse professioni». «Fortunatamente la legge elettorale offre a tutti i cittadini trentini la possibilità di esprimere delle preferenze, – conclude Claudio Cia – ovvero scrivere il nome del candidato (o due, se di genere diverso): saranno solo queste preferenze ad aprire o meno le porte del Consiglio provinciale ai futuri 34 consiglieri della XVI legislatura. Il 21 ottobre gli elettori saranno davvero protagonisti: il cambiamento è a portata di mano e i cittadini trentini potranno dare più più forza al loro voto sostenendo quei movimenti, come AGIRE, che hanno dimostrato coerenza e linearità nel loro percorso, e non votando chi cerca di approfittare del nuovo vento per entrare o tornare in Consiglio provinciale. E' semplice: basta non votarli.»