Vola nella scarpata con la moto, 59enne tedesco in gravi condizioni a Trento

Un 59enne tedesco è volato giù da una scarpata con la sua moto mentre era in gita con un gruppo di amici.

L’incidente è avvenuto in Val di Fiemme, sul passo del Manghen, durante il pomeriggio di ieri.

Improvvisamente, gli amici del centauro hanno perso di vista la moto che li precedeva lungo i tornanti della montagna.

La causa dell’uscita di strada potrebbe essere un errore di guida che purtroppo ha fatto volare il motociclista per 20 metri lungo la scarpata.

Sul posto i carabinieri, il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco volontari di Molina di Fiemme.

Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

