Viaggi: ai tropici sulle orme di Magellano

Il titolo sicuramente evoca memorie beverino-goderecce: salsa, rum, chicas, vistose macchine americane anni 50, natura caraibica, divertimento sfrenato.

Tuttavia esistono due Cuba: una è la Cuba per l’appunto, del divertimento sfrenato, l’altra quella dei lavoratori, quella di un popolo ospitale, simpatico, alla mano che però spesso vive di stenti.

Il regime economico cubano si basa sul socialismo e non contempla, o perlomeno non promuove molto attivamente, l’imprenditorialità, lo spirito di concorrenza e quindi questa magnifica isola tropicale caraibica vive in un clima di scarso sviluppo economico.

Pubblicità Pubblicità

Ciononostante Cuba è uno stupendo paese tropicale sicuro, perché il regime garantisce la sicurezza ai turisti, grazie ad un corpo di polizia severo con i comportamenti illegali, popolato da gente molto ospitale, cordiale, gioviale, simpatica.

A Cuba conoscere molti cubani è facile.

Fra di loro c’è anche gente molto intraprendente, lavoratrice attiva al fine di giungere alla fine del mese in attivo per sé e per la propria famiglia, come la simpatica Mireille della Casa Particular (la ns. pensione con prima colazione) Diosa del mar nella zona denominata La Popa a Trinidad, che al mattino bussa alla tua porta per offrirti un buonissimo caffè (muy rico, saboroso come dice lei) appena fatto e quando torni dalla spiaggia ti serve con simpatia ed amicizia, un bel bicchierone di succo di frutta tropicale fresco, ricco di preziose vitamine.

Pubblicità Pubblicità

L’isola è anche una dimostrazione di felice convivenza e tolleranza razziale.

Ci sono cubani neri, bianchi, mulatti, indios e tutti vivono felicemente assieme, senza alcuna forma di assurda, ignorante e incolta discriminazione basata sul colore della pelle.

Camminando per le affollate strade dell’Avana vecchia chiedo un indicazione stradale a un simpatico cubano nero, il quale si prodiga per fornirmi l’assistenza richiesta, poi si intrattiene a chiacchiere per infine portarmi a vedere un locale storico in cui fu girato un film famoso e si inventa la scusa dei famosi tre giorni di promozione della fabbrica di sigari cubani, per vendermi dei sigari cubani di dubbia qualità.

Questo è un po’ rappresentativo dell’anima del cubano che deve trovare mille modi per sopravvivere in un’economia in cui guadagna € 10/15 al mese e il costo della vita è circa sei volte maggiore…

A Trinidad bellissima cittadina a mezz’ora di distanza dal mare, il museo civico aveva appena chiuso ma grazie all’intercessione di un amico del custode sono entrato lo stesso.

Questa è l’anima del cubano, sempre pronto a fare un eccezione per l’amico per poi ricambiargli a propria volta la cortesia. Internet, rete libera e trasporti a Cuba, sono un problema serio.

Esiste un servizio di corriere di linea denominato Viazul ma può capitare che non carichi i passeggeri perché non ha posto sulla corriera.

Quando si viaggia in corriera a Cuba è consigliabile prenotare gli spostamenti di città in città con largo anticipo. La rete senza fili funziona solo usando una scheda di rete libera dalla vita limitata dichiarata sulla stessa scheda e della durata di un’ ora acquistabile a un CUC (la moneta dei turisti. La moneta locale è il Peso cubano) presso gli uffici ETECSA o a due CUC per strada.

Funziona in alcuni luoghi pubblici come parchi, piazze e alcuni locali di livello un po’ elevato.

Molte, troppe in un ottica di vita degna del termine civile, persone vivono in piuttosto malconce catapecchie ai bordi della città nei cosiddetti campi, al confronto delle quali i rifugi delle favelas brasiliane o le bidonville sono probabilmente un albergo a cinque stelle, ma mantengono sempre una loro dignità di bellezza caraibica.

Infatti una sera a cena presso una famiglia che vive per l’appunto in un campo, in attesa che la famiglia terminasse di preparare la cena organizzata in onore della mia venuta nella loro bellissima isola, una magnifica bellezza caraibica si affaccia alla porta per chiedermi come poteva essermi utile.