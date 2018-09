Trento: domani amichevole e presentazione dell’Aquila Basket

La Dolomiti Energia Trentino domani sera si presenta ufficialmente al proprio pubblico: con il rientro dagli impegni con la nazionale di Beto Gomes il gruppo bianconero che affronterà la stagione 2018-19 è al completo e si mostrerà di fronte al pubblico della BLM Group Arena.

Le porte del palazzetto trentino si apriranno ai tifosi dalle 19.30: ingresso libero per l’evento e per l’amichevole contro lo Stelmet Zielona Gora che sarà l’ultimo test prima della semifinale di Supercoppa di sabato 29 settembre che darà il via agli impegni ufficiali dell’Aquila. Alle 20.15 luci spente e palcoscenico per il roster al gran completo dei bianconeri, alle 20.30 la palla a due dell’incontro amichevole.

Quattro volte campione di Polonia, lo Stelmet Zielona Gora è stata recentemente impegnata in una serie di amichevoli in Italia per preparare la prossima stagione sportiva che la vedrà protagonista anche in Europa (FIBA Champions League) e ha recentemente battuto la VL Pesaro del talentino trentino Luca Conti.

Tra le fila dei polacchi spiccano i nomi di Darko Planinic, lungo croato ex Sassari, e del rookie americano Gabe DeVoe, stella di Clemson University negli ultimi quattro anni di college. Avversari dei bianconeri saranno anche Markel Starks, guardia statunitense vista brevemente a Cremona nel 2016, e il lungo montenegrinoBoris Savovic, passato a Venezia nel finale di stagione 2015-16.

Luca Lechthaler e coach Maurizio Buscaglia a Brescia per la presentazione della Supercoppa

Questa mattina al Palazzo della Loggia a Brescia durante la presentazione della Zurich Connect Supercoppa 2018 sono intervenuti anche Luca Lechthaler e coach Maurizio Buscaglia: sabato 29 settembre nel nuovissimo PalaLeonessa alle ore 18.00 i bianconeri giocheranno contro la Fiat Torino la prima semifinale, la vincente affronterà A|X Armani Exchange Milano o Germani Brescia nella finale del giorno seguente che assegnerà il primo trofeo stagionale (ore 18.00). Tutte le partite saranno trasmesse da Eurosport 2 ed Eurosport Player.

In un PalaLeonessa già riempito al 75% in prevendita i tickets rimangono disponibili suhttp://web.legabasket.it/supercoppa/ticket.php

MAURIZIO BUSCAGLIA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Non è affatto scontato per noi essere qui a giocarci per il secondo anno consecutivo una semifinale di Supercoppa, nel basket a volte bastano un canestro, un dettaglio, un momento per cambiare tutto, ma confermarsi ad alto livello per più stagioni è per noi motivo di grande orgoglio. Quest’anno credo che sarà ancora più difficile e per questo ancora più motivante, perché anche solo guardando alle avversarie del weekend di Supercoppa ci si rende conto di come tutti siano ancora più solidi, strutturati e competitivi».

LUCA LECHTHALER (Centro DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Avrei davvero voluto esserci sabato, ma purtroppo il problema alla coscia non mi permetterà di dare un contributo alla squadra: il gruppo con cui ho lavorato e che ho visto crescere in queste settimane però mi dà grande fiducia. Siamo partiti da un nucleo importante che ha vissuto assieme le ultime due stagioni e la società ha aggiunto ragazzi con tanta voglia di migliorare e con cultura del lavoro. Se remiamo tutti nella stessa direzione possiamo disputare un’altra grande stagione, a partire dalla Supercoppa».