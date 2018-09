Scuole dell’infanzia, per l’ingresso a gennaio domande dal 1° al 5 ottobre

Si possono presentare da lunedì 1° ottobre a venerdì 5 ottobre 2018 le domande per l’ingresso anticipato alla scuola dell’infanzia – a gennaio 2019 – dei bambini nati dal 1 febbraio al 31 marzo 2016, che devono essere residenti o domiciliati in provincia di Trento.

Le domande che dovessero arrivare agli uffici dopo questo termine saranno considerate tardive a tutti gli effetti. L’iscrizione, indirizzata al Comitato di gestione della scuola dell’infanzia in cui si intende iscrivere il bambino, deve essere richiesta dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci.

Le domande saranno accolte entro il limite dei posti disponibili. Nel caso ci fossero posti ancora disponibili saranno accolte anche le iscrizioni di bambini nati entro il 30 aprile 2016.

Le famiglie saranno informate dell’esito della loro domanda entro il 14 dicembre 2018. I bambini ammessi inizieranno la frequenza della scuola dell’infanzia dal 7 gennaio 2019.

Le famiglie interessate possono presentare la domanda per la scuola dell’infanzia della propria area di utenza o anche per una scuola di altra area di utenza ma solo se la scuola dell’infanzia dell’area di utenza non ha disponibilità di posti, oppure se la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei genitori, che devono essere entrambi lavoratori, oppure se, con genitori entrambi lavoratori, la scelta della scuola è dipesa da fattori di organizzazione familiare ed è legata all’accudimento dei bambini da parte dei nonni (anche uno solo), che devono essere residenti o domiciliati nell’area di utenza della scuola.

Le famiglie che hanno presentato domanda di pre-iscrizione entro il 9 febbraio 2018 hanno la precedenza su altre domande di ingresso.

Iscrizioni on line: si può presentare la domanda di iscrizione mediante l’accesso al portale https://www.servizionline.provincia.tn.it – Area Infanzia, scuola e formazione.

La procedura di iscrizione on line è consentita dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2018 alle ore 20.00 del 5 ottobre.

Iscrizioni su carta: per le scuole dell’infanzia provinciali è possibile presentare la domanda alla scuola sul modulo che può essere scaricato dai siti della Provincia autonoma di Trento e di “Vivoscuola” (agli indirizzi www.modulistica.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it); per le scuole dell’infanzia equiparate i moduli vanno scaricati dai siti delle singole scuole o delle loro associazioni (Federazione provinciale scuole materne all’indirizzo www.fpsm.tn.it e Associazione Co.E.S.I. all’indirizzo www.associazionecoesi.com).