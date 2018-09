Movida Alto Garda, cinque patenti ritirate. Un 28enne ubriaco tenta la fuga

Cinque patenti ritirate, cinque denunce, quattro multe tra Arco e Riva del Garda nell’ambito dei controlli previsti dai carabinieri.

In particolare, i ritiri delle patenti sono dovuti alla guida in stato di ebbrezza che i militari hanno deciso di prevenire pattugliando particolarmente i locali della zona.

Tra le persone colte in posizione irregolare, un 28enne che per evitare di essere trovato alla guida sotto l’effetto di alcol, ha cercato di scappare ma è stato subito fermato.

La multa che ne è conseguita è stata piuttosto salata: 334 euro.

Altre contravvenzioni sono state comminate a conducenti che hanno usato irregolarmente il telefono mentre guidavano.

Non sono mancate neanche le infrazioni per guida senza cintura di sicurezza e per possesso di stupefacenti: sono stati sequestrati circa 10 grammi.

In totale sono stati controllati 46 persone e 32 veicoli.