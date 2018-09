Malé, grande successo per il Memorial Vladimir Pacl

L’orienteering è dunque tornato a Malé. Sabato scorso è andato in scena il Memorial Vladimir Pacl, manifestazione organizzata dal Gruppo CTG “Terre Alte” in stretta collaborazione con il Comune di Malé che voleva essere un’occasione speciale per ricordare colui che ha introdotto l’orienteering in Italia.

L’esperto tracciatore Flavio Zini ha proposto due percorsi: uno nel centro storico del capoluogo solandro (rivolto ai bambini e ai gruppi), l’altro per gli adulti, che transitava nella località Regazzini.

A tutti i partecipanti è stata donata una bandana sportiva con il logo dell’evento e alla cerimonia di premiazione hanno preso parte Bruno Paganini, sindaco di Malé, e Arturo Povinelli, sindaco di Carisolo.

Proprio nel paese della Val Rendena, nel maggio 2011, ha visto la luce la prima palestra permanente di orienteering ideata dal professor Davide Montanari, uno dei “vecchi” amici di Vladimir Pacl.

La manifestazione, 6^ tappa del Festival delle Terre Alte, è stata possibile grazie al sostegno finanziario del Comune di Malè e dell’APT Val di Sole. Inoltre è stato concesso il patrocinio del CTG Nazionale e della Comunità della Val di Sole.

Gli organizzatori hanno voluto anche rivolgere un ringraziamento particolare al Caseificio Cercen, alla Pizzeria Alla Vecchia Canonica, al Flying Park, al Parco Fluviale Novella per aver messo a disposizione i premi.

Ma l’evento di sabato scorso è stato solo il primo atto di un progetto promozionale che unirà sport e cultura nel prossimo futuro. I dirigenti del Gruppo CTG “Terre Alte” entreranno infatti in dialogo con il territorio, in primis il locale Istituto Comprensivo.

Non mancherà poi l’edizione 2019 della manifestazione, che sarà proposta “a coppie” e “a squadre di più persone” in occasione dei 15 anni della scomparsa di Vladimir Pacl e nel 45° anniversario della prima gara di orienteering italiana.

Il Memorial Vladimir Pacl 2018 è stato vinto dal gruppo familiare formato da Pierluigi e Cloe Mochen. Una speciale targa realizzata appositamente per l’evento è stata consegnata da Antonia Pini, fedele amica di Vladimir Pacl.

Di seguito gli altri “podi” della manifestazione: Categoria Maschile fino a 15 anni: 1) Cesare Zini (Cavareno) 2) Lorenzo Zani (Cavareno), 3) Davide Milani (A.S.D. Orient-Express Verona). Categoria Gruppi: 1) Pierluigi e Cloe Mochen (Terzolas), 2) Luisa Peghini e Marco Rinaldi (Malé), 3) Achille e Luca Rinaldi (Malé). Categoria Femminile oltre i 40 anni: 1) Carmen Colò (Trento). Categoria Maschile oltre i 40 anni: 1) Diego Milani (A.S.D. Orient-Express Verona), 2) Gianni Zini (Cavareno), 3) Celestino Zucal (Gruppo Orsi Sci Fondo Fitness).

Nella foto la famiglia Pacl, presente alla manifestazione