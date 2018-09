Guerra Veneto – Trentino per la Marmolada. Zaia: “I confini esistono dal 1778, ora ci sono interessi”

“Siamo qui per la volontà di dire fino in fondo che queste Dolomiti sono patrimonio dell’umanità, sono Veneto, e soprattutto sono un grande elemento di promozione turistica e di identità per tutti noi veneti”.

Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, salendo verso Rocca Pietore (Belluno) per rivendicare l’appartenenza del ghiacciaio alla Regione.

“Noi non siamo guerrafondai – ha aggiunto Zaia – veniamo dalla storia della Repubblica Veneta, 1.100 anni di storia e più, non siamo mai andati a far casini in giro per il mondo ma pacificatori, gente che guarda con pragmaticità alle cose”.

“Non vogliamo fare muro contro muro con il Trentino, però dal 1778 è chiaro che nel ghiacciaio sono fissati i confini. Finché il ghiacciaio non era produttivo non interessava a nessuno, adesso è sport invernali, sci estivo, quindi è ovvio che oggi è interessante. Noi dobbiamo andare avanti – ha concluso – e difendere i confini del Veneto”.

Il Consiglio regionale del Veneto, riunito in seduta straordinaria a Punta Serauta sulla Marmolada, ha approvato la mozione perché sia rispettato il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 13 maggio 2002 tra Regione Veneto e Provincia di Trento sui confini tra i due Enti messi in discussione dal comune di Canazei (Trento).

Al termine del dibattito il consiglio ha approvato il documento con 32 voti favorevoli su 35 consiglieri presenti; il Gruppo M5S, pur presente, non ha partecipato alla votazione avvenuta con appello nominale mentre il Pd e Leu erano volutamente assenti.

Il 24 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha stabilito quale confine l’intero ghiacciaio all’interno del territorio della Provincia Autonoma di Trento, basandosi su una delibera del Consiglio comunale di Canazei, contro la quale è pendente un ricorso al TAR del Lazio del Veneto e del comune di Rocca Pietore.