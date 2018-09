Giovani, territorio e comunicazione: a Casa de Gentili la presentazione del nuovo progetto “IDEAlab”

Casa de Gentili a Sanzeno ospiterà giovedì sera, 27 settembre alle 20.30, la presentazione del progetto di rete“IDEAlab. Grafica Marketing Impresa”, realizzato dai Piani Giovani di Zona della Val di Non in collaborazione con la Comunità di Valle.

Nel corso della serata interverranno Gianluca Barbacovi, assessore alle Politiche Giovanili Comunità della Val di Non, Maura Gasperi, amministratrice di “Natourism – Turismo al naturale”, Paolo Grigolli, direttore di SMTC Trentino School of Management, e i partecipanti al progetto “Idea…Loading 2017”.

Questa nuova proposta si pone degli obiettivi ambiziosi ma concreti: fornire a un gruppo di giovani, creativi e talentuosi, competenze specifiche nell’ambito della comunicazione attraverso un Corso di Formazione della durata indicativa di 60 ore in aula e 20 laboratoriali; favorire, attraverso esperienze laboratoriali in azienda, l’interazione tra imprese locali e professionisti della comunicazione, nell’ottica di lungo periodo; offrire nuove opportunità lavorative ai giovani; dotare le aziende di personale qualificato in questo campo.

I destinatari sono massimo 20 giovani residenti in Val di Non (di età compresa tra i 19 e i 29 anni) con competenze trasversali, quali: creatività e talento, voglia di spendersi attivamente per acquisire competenze di alto livello nel campo della comunicazione, in particolare in quella digitale, e di metterle subito in pratica attraverso esperienze laboratoriali in azienda.

Le iscrizioni vanno effettuate entro le 12 del 12 ottobre 2018 all’indirizzo presidenza@pec.comunitavaldinon.tn.it.

Per informazioni: tecnico@comunitavaldinon.tn.it – www.comunitavaldinon.tn.it – tel. 0463-601648.

