Fugatti, Tonelli e Bisesti in piazza Dante: “Con la Lega e il decreto Salvini Trento tornerà sicura in pochi mesi”

La Lega torna in piazza Dante, a Trento, nel giorno del decreto Salvini che con una eventuale elezione di Maurizio Fugatti alla guida della Provincia potrà restituire sicurezza e vivibilità ai cittadini.

Questo è l’auspicio del candidato presidente, del segretario Mirko Bisesti e del deputato Gianni Tonelli, membro del Sindacato Autonomo della Polizia.

Tonelli è arrivato appositamente da Roma su invito di Fugatti per toccare con mano la situazione di degrado in cui versa la piazza simbolo della città.

Non a caso, nello stesso momento in cui si teneva la conferenza, i presenti hanno potuto assistere al ritrovamento di droga da parte di una pattuglia della Guardia di Finanza.

Una situazione a dir poco paradossale.

“Ci troviamo a parlare di una situazione denunciata tante volte come Lega – esordisce Bisesti –. Siamo stati qui in piazza Dante tante volte perché è il simbolo del degrado. Un turista arriva in stazione e questa piazza rappresenta la cartolina di Trento. Le aiuole sono state abbellite ma a una certa ora di sera i trentini hanno paura e non passano di qui. Si verificano tanti episodi di microcriminalità come sappiamo. Quello che cercheremo di fare con Fugatti presidente è andare a mettere a posto questa situazione”.

“E’ imbarazzante che davanti alla sede della Provincia, della Regione, per due anni e mezzo, e alla stazione vi sia un vero spaccio di droga a cielo aperto – dice Fugatti -. Il nostro auspicio è che il nuovo decreto Salvni, che il deputato Tonelli ci è venuto a illustrare, e un cambio del governo trentino si possa risolvere questo problema. I nonni ci raccontano che una volta qui venivano le famiglie con i bambini. Serve un cambio di mentalità anche a livello comunale per invertire la rotta”.

“Sono qui per la prima volta, invitato dagli amici della Lega e da quello che sarà sicuramente il nuovo presidente della Provincia – afferma Tonelli -, ma la situazione è evidente appena si mette piede in piazza Dante. Mentre eravamo qui i colleghi della Finanza hanno trovato della sostanza stupefacente sotto un albero. I parametri della sicurezza sono notevolmente caduti. Questo decreto sicurezza darà un aiuto importantissimo. Non possiamo tenere in Italia per anni, a nostre spese, delle persone che non hanno alcun titolo”.

“Con le elezioni politiche provinciali si gioca una grossa partita – continua Tonelli –. Il cambio di governo trentino porterà dei risultati nella sicurezza. Risultati che potremo vedere nei primi mesi perché questo decreto sarà subito effettivo. Piazza Dante sarà uno dei simboli di questa nuova gestione”.

Il deputato leghista spiega quali sono le norme più importanti contenute nel decreto e che daranno un tangibile segnale di cambiamento ai cittadini.

“Verranno raddoppiati i tempi di permanenza nei centri di identificazione, il che darà la possibilità di trovare accordi coi paesi di provenienza e che le procedure di identificazione vadano a buon fine. Poi, dopo il primo grado di giudizio le persone dovranno sostenere le spese per appellarsi al secondo grado. Questo sarà un grosso deterrente e risparmieremo molti soldi di spese legali. Nel testo inseriremo la norma per cui una persona espulsa non può restare a meno che non abbia vincoli parentali stretti come figli oppure un marito o una moglie residente in Italia. Ci sarà inoltre l’espulsione immediata per coloro che commettono reati. A chi commette reati gravi verrà revocata la cittadinanza“.