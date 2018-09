Fai Cisl Trentino: ok per il sostegno al reddito dei lavoratori ortofrutta

La Fai Cisl del Trentino – in una nota – accoglie con soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte della giunta provinciale della nuova delibera che garantisce ai lavoratori dei consorzi ortofrutticoli, risorse adeguate che permetteranno di erogare forme di sostegno economico ai lavoratori penalizzati dai cali produttivi provocati dalle disastrose gelate della scorsa primavera e dalle grandinate abbattutesi sulle campagne trentine nel 2017.

Grazie alla nuova delibera, i lavoratori e soprattutto le lavoratrici del settore appartenenti al cosiddetto gruppo storico ( nei consorzi frutta circa il 95% dell’occupazione é femminile ) riceveranno un indennizzo di 50 euro lordi per ogni giornata lavorativa persa rispetto all’anno precedente.

Questo fondamentale contributo sarà concesso all’ente bilaterale ortofrutta Trentino (nato nel 1997 a seguito di un’altra pesantissima gelata ) ente che la Fai Cisl «ha sempre difeso strenuamente in questi anni – si legge nella nota del sindacato – quando la tentazione di smantellarlo era forte, anche perché fortunatamente non si erano più verificati fenomeni catastrofici. Premiata quindi la nostra perseveranza: eravamo consapevoli del fatto che, visti anche i cambiamenti climatici, gli avversi eventi atmosferici potessero purtroppo ciclicamente ripresentarsi».

«Anche per questi motivi, lo scorso anno non abbiamo esitato a fare la nostra parte, – aggiunge il segretario Fulvio Bastiani – sottoscrivendo un protocollo con cui ci siamo impegnati ad innalzare i contributi versati all’ente bilaterale fino allo 0,45% della retribuzione lorda imponibile dei lavoratori ( contrattualmente ora due terzi sono a carico dei datori di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori del settore ) proprio per far fronte ad eventuali future emergenze. In questa occasione bisogna dare atto alla giunta provinciale, e in particolare agli assessori competenti Olivi e Dallapiccola, di aver lavorato congiuntamente per arrivare a questo importante risultato. Il nostro impegno nel tener viva l’attenzione e il contributo che abbiamo assicurato ai tavoli di confronto, ci permettono quindi di tutelare egregiamente i lavoratori che rappresentiamo».