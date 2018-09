Elezioni provinciali 2018: ecco come reagiscono i politici allo stress della campagna elettorale

Molto è stato scritto sullo stress, la letteratura è davvero tanta anche se ha radici non troppo lontane nel tempo.

Solo 42 anni fa e precisamente nel 1976 il primo a definire questo stato emotivo è stato il medico austriaco Hans Selye.

Ma cosa intendiamo, quando parliamo di stress? Lo stesso Selye ha parlato di “risposta aspecifica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso“.

Siamo quindi nell’ambito di risposte psicofisiche che coinvolgono sia il corpo che la mente.

In caso di stress infatti il nostro organismo reagisce a stimoli percepiti come eccessivi sia come intensità che come cronicizzazione nel tempo.

Inoltre è interessante sapere che si parla di «distress» quando la persona è in difficoltà rispetto agli obiettivi od ostacoli che deve affrontare, ed «eustress», quando gli stressi sono positivi e donano maggior vitalità all’individuo.

A differenza degli animali, l’uomo può percepire stress, o meglio distress, anche quando lo stimolo stressante è assente.

Questa situazione crea sofferenza che dura nel tempo e diminuisce la qualità della vita tanto da invalidare la realizzazione personale sia a livello professionale che affettivo.

Ma ora proviamo entrare nello specifico dell’argomento di questo articolo. Come viene percepita la campagna elettorale dai candidati?

Predomina il distress o l’eustress?

La nostra redazione ha posto questa domanda a Giacomo Bezzi, candidato nella Lista Fugatti – Unione di Centro, a Claudio Cia di Agire per il Trentino e a Gabriella Maffioletti di Forza Italia.

Giacomo Bezzi inizia a fare politica molto tempo fa con passione e con la speranza giovanile di cambiare il mondo.

Oggi, anche se la passione è ancora vivace e lo si percepisce dal tono della sua voce, dice che vuole mettere la sua maturità ed esperienza al servizio della politica per dare il suo contributo nel modo migliore possibile.

Bezzi afferma anche che “far politica” è un mestiere difficile, anzi forse il più difficile, per cui alla base ci deve essere una serenità professionale, economica e anche familiare.

L’unico stress che percepisce il candidato è la stanchezza fisica dovuta agli orari e ai tantissimi km in auto.

È altresì faticoso il controllo della documentazione, ma Bezzi appare fiducioso ed energico e percepisce il suo gruppo di lavoro come forte perché rimane stabile nonostante la corse della campagna elettorale.

Ed ecco cosa risponde Claudio Cia alla nostra domanda sulla campagna elettorale in relazione allo stress.

«Quando si comunica un pensiero non è detto che gli altri lo percepiscano nello stesso modo con cui è stato espresso. Quindi, se si lavora da soli, questo problema non viene più di tanto rilevato, ma se si lavora in squadra, devono diventare protagoniste l’ empatia, una buona comunicazione ed organizzazione. Il gruppo migliore – afferma Cia – quello più efficiente è quello composto da persone che sanno con chi lavorano, come ottenere gli obiettivi e naturalmente quali sono quelli da raggiungere».

«Se non vi sono questi elementi – continua Claudio Cia – ci si limita semplicemente a parare colpi, si entra in confusione e si corre il rischio di correre dietro alle opportunità senza coglierle. In questo secondo caso fare politica diventa davvero stressante. Se invece si segue la propria vocazione, si ha la possibilità di cercare e quindi anche trovare le opportunità più adeguate, si decide con facilità con chi si vuole stare e che percorso si vuole intraprendere. In questo modo certamente non si sale sulla prima zattera che si trova in preda all’ansia di stare a galla, non muore il progetto politico e non emergono gli interessi personali. Claudio Cia di professione fa l’infermiere ed è entrato in politica per caso, ma la promessa che fa ai suoi elettori è di essere onesto e trasparente forte delle sue battaglie e dei suoi risultati».

Anche Gabriella Maffioletti accetta di rispondere alla nostra domanda inerente lo stress in relazione alla campagna elettorale: «Per continuare a fare politica e superare lo stress delle elezioni è fondamentale sapere scegliere i propri collaboratori e capire di chi fidarsi» – spiega l’esponente di Forza Italia

Gabriella Maffioletti è ritornata in politica da poco tempo, solo dopo la completa assoluzione per una denuncia di diffamazione. Ha affrontato e superato con forza e coraggio gli ostacoli che possono nascere combattendo con passione le ingiustizie, dando il suo contributo per un mondo migliore.

«Un altro tipo di fatica, che tuttavia precisa dire che non si può chiamare stress – aggiunge Maffioletti – è costituito dal fatto che quotidianamente riceve persone, le ascolta con la massima cura e attenzione e si fa portavoce della difesa dei loro diritti. La candidata afferma che in questo modo contribuisce alla soluzione di problemi che non sono solo dei singoli casi, ma che appartengono di fatto alla società».

E il punto di vista degli elettori?

Da una piccola inchiesta fatta ai possibili elettori, ma che sarebbe bene approfondire, emerge che sempre più persone decidono di non votare e la maggior parte dei votanti afferma di sentirsi sopraffatta di informazioni e di parole che spesso non fanno in tempo a diventare azioni concrete politiche.

Questo forse perché oggi più che mai viviamo in un mondo pieno di informazioni, di parole, di confusione, in cui è facilissimo diventare “sordomuti”.

Quando infatti siamo sovraccarichi di input, diventiamo sordi a chi parla fuori dal coro per donare davvero il proprio contributo in nome dell’Amore per il proprio territorio, ma anche per un mondo migliore.

Dall’altra parte si diventa anche muti, perché si parla e si agisce non avendo una conoscenza adeguata dell’ambiente che ci circonda.

Allora come la parabola del sordomuto del Vangelo di Marco, prima occorre aprire le orecchie, ascoltare con attenzione e solo dopo dar voce al proprio pensiero e agire di conseguenza.