Cade per 40 metri nel canalone, 50enne tedesco grave a Trento

Un turista tedesco di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta in montagna.

L’uomo si trovava in escursione con gli amici sul sentiero 551 del Catinaccio ed è scivolato per 40 metri in un canalone.

Gli amici hanno subito dato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto i sanitari a bordo dell’elicottero di emergenza.

Il ferito è stato stabilizzato e trasportato a Trento dove si trova in gravi condizioni con diversi traumi ma non è in pericolo di vita.

