Anche a Predaia via alle iscrizioni all’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile

Il Comune di Predaia, in collaborazione con la Fondazione Demarchi, organizza i corsi 2018-2019 dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile. Iscrizioni entro la fine di ottobre.

Possono iscriversi tutte le persone adulte di qualsiasi età che intendono consolidare, recuperare o riscoprire le proprie capacità mentali e fisiche, attraverso l’apprendimento di nuove conoscenze e l’arricchimento del proprio sapere.

Il programma prevede i seguenti corsi: Botanica II, Scienze Naturali II, Educazione Alimentare II, Storia del Trentino Medievale II, Tecnologie e Nuove Forme di Comunicazione I.

Pubblicità Pubblicità

I corsi culturali inizieranno il 5 novembre 2018, termineranno il 25 febbraio 2019 e si terranno in due sedi: al Circolo Pensionati Anziani, piazza S. Vittore, 11 – Taio (ex Caseificio) e al Circolo Verdes, via Mons. Tonidandel, 4 – Coredo.

Le lezioni di educazione motoria avranno inizio il 6 novembre 2018, termineranno l’8 marzo 2019 e avranno luogo nella palestra di Segno (per Taio) e nella palestra ex Scuole Elementari (per Coredo).

Informazioni e iscrizioni: Circolo Pensionati Anziani, piazza S. Vittore, 11 – Taio, Predaia apertura iscrizioni martedì 2 ottobre e chiusura martedì 30 ottobre 2018 con orario: tutti i martedì dalle 16 alle 18; Circolo Verdes – Via Mons. Tonidandel, 4 – Coredo, Predaia apertura iscrizioni martedì 25 settembre e chiusura giovedì 25 ottobre 2018 con orario: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30.