Claudio Cia ospite de La voce del Candidato: «Ecco come va riorganizzata la sanità Trentina»

Mancano ormai 28 giorni alla data delle elezioni dove i circa 260 mila aventi diritto al voto dovranno scegliere il nuovo governo del Trentino.

Gradita ospite della nostra rubrica oggi è Grazia Castellini che candida con il movimento Agire per il Trentino.

Grazia ha 50 anni, è nata a Tione, 4 figli di 12, 15, 20, e 30 anni, e una meravigliosa nipotina.

Ha frequentato le magistrali e lavora da oltre un anno alla casa di riposo di Condino. «Quando le mie figlie sono cresciute mi sono tirata su le maniche ed oltre a fare la mamma mi sono cercata un lavoro, le giornate sono lunghe e faticose ma non mi tiro indietro»

Grazia Castellini, insieme a Sergio Binelli, è stata la fondatrice del coordinamento di «Agire per il Trentino» delle Giudicarie.

«Entrare in politica e partecipare così alla vita attiva della mia valle mi ha dato la possibilità di Agire per il bene del mio territorio, forse in certi casi da ribelle, ma il mio carattere combattivo e mai domo fin dalla nascita mi porta ad essere così» – Spiega Grazia

Qual è stato il percorso che ha portato alla sua candidatura per Agire per il Trentino?

«Non ero ambiziosa di candidarmi, ma poi viste le quote rosa mi hanno chiesto di farlo e mi sono messa a disposizione del partito. Ho conosciuto Claudio Cia a seguito di una mia segnalazione su un abuso legato ad un’azienda che prendeva cospicui finanziamenti pubblici. Lui è sceso subito a Tione in pochi giorni e mi ha ascoltato interessato. In quel periodo mi corteggiava molto anche Claudio Civettini, ma ho scelto di entrare in Agire perché sono stata colpita dalla disponibilità, l’umiltà, e l’altruismo di Claudio Cia».

28 giorni per conquistare un voto in più degli altri candidati, come pensa di riuscirci?

«Le persone che mi conoscono sanno quali sono le mie battaglie, sono coraggiosa e diretta, e non mi fa paura criticare il potere da qualsiasi parte sia»

Le prime tre cose sintetiche che farà se fosse eletta in consiglio provinciale?

«La prima cosa è riportare al suo standard la logistica della sanità nella zona delle Giudicarie che grazie al governo scellerato del centrosinistra è diventata una zona a rischio per la salute dei cittadini. Poi è necessario mettere mano alla Viabilità, visto che i milioni di euro spesi non sono serviti a nulla e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In terzo luogo bisogna controllare maggiormente le imprese che prendono finanziamenti provinciali e che magari non mantengono gli standard lavorativi promessi»

Resterà attiva nel partito e nel territorio in caso di sconfitta?

«Ma certo che si»

Quanto spenderà per la campagna elettorale?

«Quanto basta»

Quali sono i temi che affronterà in campagna elettorale?

«Io mi sto rivolgendo a molti cittadini ed ho la sensazione che c’è bisogno di mettere mano a tutto. Il primis comunque alla sanità che il governo di centrosinistra ha devastato»

Cosa ne pensa del governo di centrosinistra che ha governato nell’ultima legislatura?

«Voto al governo di centrosinistra 4. Una giunta a parer mio che ha destabilizzato completamente il grande potenziale della nostra provincia»

Chi butta dalla Torre fra Ugo Rossi e Paolo Ghezzi e Giorgio Tonini?

«Tutti e tre insieme perché così si fanno compagnia e non possono più causare danni al Trentino»

Cosa ne pensano famigliari e amici della sua discesa in campo?

«Mia figlia maggiore era scettica, poi ha capito per cosa stiamo combattendo e mi sostiene insieme a tutti gli altri membri della famiglia»

Ha dei rimpianti nella vita?

«Si, l’aver dato fiducia a delle persone sbagliate»

Qualche rimorso?

«Assolutamente no»

Che hobby ha?

«Lavoro, figlie, casa e politica. Non ho nessun momento libero da dedicare a me stessa purtroppo»

L’ultimo libro che ha letto?

«Le ultime giornate di Mussolini e di Claretta Petacci»

Che musica ascolta?

«Spazio in tutto il genere musicale e scelgo la musica che più si adatta al mio stato d’animo»

Beatles o Rolling Stones ?

«Beatles»

Che macchina ha?

«Una Panda»

Il 4 marzo alle politiche nazionali per chi ha votato?

«Lega»

Ha un politico di riferimento Italiano?

«Il giovane Silvio Berlusconi che nel 1994 voleva cambiare l’Italia»

E qui in Trentino?

«Claudio Cia senza dubbio»

Preferisce l’auto o la bicicletta?

«L’automobile»

Soldi, successo o potere?

«Tutte e tre le cose»

Cosa le fa più paura nella vita?

«Ne ho passate talmente tante che non mi fa paura più nulla»

Lei abita a Condino, dopo le fusione diventato Borgochiese, qual è la priorità in quella zona?

«Impedire la chiusura degli ambulatori»

Si ricorda di un’occasione in cui si è trovata in difficoltà e ha dovuto chiedere aiuto a qualcuno?

«Sono una testarda allucinante, ma quando ho chiesto aiuto la mia famiglia mi ha capito ed ascoltato»

Avrebbe mai pensato di presentarsi alle elezione provinciali di una regione?

«No mai. Ho sempre pensato che il mio compito fosse quello di combattere dietro le quinte e mettermi a disposizione degli altri»

Quale qualità e difetto si riconosce?

«La mia testardaggine alla fine può risultare un difetto, anche se non sempre. Sono orgogliosa di me stessa e questo è un pregio che mi riconosco»

Superbia, avarizia, lussuria, invidia, ira, accidia e Gola, a quali dei vizi capitali associa il suo nome ?

«Ira, quando serve»

Uscirebbe a cena con Salvini, Di Maio, Renzi o Berlusconi?

«Matteo Salvini senza dubbio»

Cosa ne pensa dei matrimoni Gay e delle adozioni?

«D’accordo sui matrimoni gay, no alle adozioni, la famiglia per me è solo quella naturale»

Qual è stato il momento più soddisfacente della sua vita?

«Quando ho messo al mondo le mie bambine»

Se potesse incontrare una persona famosa, chi incontrerebbe e perché?

«Vorrei tornare indietro nel tempo e conoscere Giorgio Almirante»

Gioco di squadra o in solitaria?

«Di squadra, sempre e dovunque»

Quando è stata l’ultima volta che ha pianto?

«Piango quando sono al limite della stanchezza come sfogo»

Carne o pesce?

«Carne»

Lago, Mare o montagna?

«Lago»

Cosa le manca di più?

«La mia mamma»

Se fosse un animale?

«Gatto»

Il suo sogno?

«Vincere le elezioni»

Cosa guarda in Tv?

«Telegiornali e tribune politiche»

Qual è stato l’avvenimento di cronaca che l’ha maggiormente segnata?

«La strage di Bologna del 2 agosto 1980, ricordo che mia nonna guardava la televisione e rimase sotto shock per molto tempo, e in lei vidi esplodere la rabbia per non poter fare nulla davanti a quella tragedia immane»

Per cosa sarà ricordata?

«Per essere una simpatica rompiscatole»

È pronta ad essere uno dei protagonisti politici del grande cambiamento del Trentino?

«Sono nata pronta»