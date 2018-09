Body painting: la nonesa Serena Dalla Torre vince ancora!

Il Trentino è da sempre una terra che ha dato i natali ad artisti e campioni, e Serena Dalla Torre ha unito queste due cose: infatti è una straordinaria artista ed anche una campionessa.

Sabato 8 settembre scorso, sul lungomare Europa di Lido di Camaiore nella splendida Versilia (Toscana) si è svolta la 4a edizione di “Body painting in vetrina” contest di face e body painting, che ha visto ancora una volta sul palco la vice-campionessa italiana di body-painting Serena Dalla Torre, nonesa cresciuta a Flavon ma bolognese di adozione, che ha vinto insieme alla sua assistente Katia Malatesta per il lavoro svolto sulla modella Ilenia Angel.

Il tema, come si evince dal titolo della manifestazione ‘Incanto del mare’, era improntato appunto sul mare; l’artista è riuscita a prevalere su 22 concorrenti, italiani e stranieri, interpretandolo alla sua maniera: “La mia visione del mare parte dalla consapevolezza che il mio cuore e mio occhio sono quelli di una montanara nata sulle Dolomiti del Brenta. La scaletta in corda serve per raggiungere le vette e per scendere dalla barca verso gli abissi. Abissi che potrò vedere solo attraverso gli oblò o lo schermo di un televisore”, questo il commento di Serena Dalla Torre.

Pubblicità Pubblicità

Serena, dopo aver frequentato il liceo scientifico B.Russel, ha studiato al DAMS di Bologna – Alma Mater Studiorum – e ha conseguito il Master of Art and Culture Management-Tsm; attualmente è occupata presso gli studi Serpainting e Belly Painting, dove si dedica a dipingere le persone con un settore riservato ai pancioni delle mamme in attesa ed al truccabimbi.

Il body painting è un’arte sempre più rilevante, forse perchè in tempi passati veniva considerata tabù, visto che la persona da dipingere doveva mostrarsi quasi completamente nuda.

Pubblicità Pubblicità

Quest’arte fu resa popolare nel 1933 da Max Factor che, per lanciare un nuovo cosmetico, dipinse interamente il corpo della sua modella esponendola alla Fiera Mondiale di Chicago.

Purtroppo non riscosse grandi consensi, visto che furono arrestati entrambe per disturbo della quiete pubblica.

La pittura su corpo ha origini antichissime: gli aborigeni australiani si dipingevano già dal 60.000 a.C.; da tempo immemorabile infatti i guerrieri di tutto il mondo si sono sempre tinti per scopi bellici, e le pitture usate da tutte le popolazioni per motivi religiosi e cerimoniali.