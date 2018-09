Presentati i 34 candidati di «Agire per il Trentino»

Alle ore 15.00 di oggi, sabato 22 settembre 2018, il movimento «Agire per il Trentino» ha presentato i 34 candidati che parteciperanno alle elezioni provinciali del 21 di ottobre.

L’età media è di 48 anni.

Presenti quasi tutti i candidati, il segretario politico Claudio Cia, numerosi supporters e il candidato presidente della coalizione di centrodestra popolare autonomista Maurizio Fugatti.

«Non bisogna abbassare la guardia – ha esordito fugatti – ma la sensazione è che questa volta la ruota possa girare dalla nostra parte dopo anni di umiliazioni e derisioni da parte del centrosinistra. Ci attendiamo una campagna elettorale dura e piena di attacchi ma noi sapremo reagire e non ci abbasseremo al livello di chi insulterà»

Maurizio Fugatti ha ricordato come la coalizione di centrodestra, dove ora abitano 9 liste, sia stata creata insieme a Claudio Cia e Giacomo Bezzi girando per gli ospedali e i punti nascita, per sostenere una comunità che si è sentita abbandonata a tradita dalla giunta Rossi.

«Agire per il Trentino è sempre stato il primo alleato della Lega fin dall’inizio condividendone valori, idee, e progetti. Il lavoro di tutto il partito di Claudio Cia è encomiabile sotto l’aspetto dell’impegno, dell’organizzazione e della copertura sul territorio. Mi dicono infatti che praticamente i militanti sono dappertutto. Nel suo partito vengono approfonditi maggiormente le tematiche legate al sociale e alla scuola per merito delle persone competenti nel settore» – ha concluso il sottosegretario dalla sanità Fugatti.

Un passaggio è stato dedicato anche ai candidati esclusi dell’ultimo minuto dalle liste per qualche errore di proforma o irregolarità di tipo burocratico «Agire per il Trentino ha dimostrato ancora una volta di essere una macchina organizzativa importante, e ve lo dice uno che è stato segretario della Lega» ( qui il video del suo discorso integrale)

Prima di lui il segretario politico Claudio Cia, dopo aver presentato uno ad uno i candidati, ha ringraziato tutti per il grande lavoro e in modo particolare Matteo Rigotti, la cui operosità dietro le quinte è preziosissima per tutti, «A lui noi tutti dobbiamo molto» – sottolinea Cia.

«Prima della vittoria viene sempre il comportamento etico e morale di ognuno di noi – continua Cia – se vinceremo su tutte e due i fronti vorrà dire che lo abbiamo meritato davvero. Ora spetta ad ognuno di noi dare il massimo per raggiungere l’obiettivo in cui abbiamo creduto tutti, andare a governare la provincia autonoma di Trento»

Maurizio Fugatti inoltre ha smentito che il sondaggio apparso oggi su un media provinciale sia stato commissionato dalla Lega, «È una bufala, non ne so nulla, e nessuno della lega ha mai mandato o commissionato sondaggi in giro»