La Provincia di Trento regala a Trentino Sviluppo terreni per 47 milioni di euro “al fine di massimizzare la loro valorizzazione”

Sandro Bordignon candidato di Agire per il Trentino alle prossime elezioni del 21 ottobre 2018 spiega un cartello di Federdistribuzione che nelle ultime ore sta facendo discutere sui social e i cui contenuti vanno nella direzione dell’apertura domenicale dei supermercati.

L’argomento è tornato di attualità dopo l’insediamento del nuovo governo Giallo Verde, poco incline a continuare la strada precedente.

Per Federdistribuzioni le aperture domenicali sarebbero convenienti per tutti, per Bordignon invece no.

«Ad esempio, – spiega lo stesso Bordignon – quando si legge che i 20 Milioni di Italiani fanno gli acquisti durante il giorno Domenicale, mi vien da pensare che gli stessi dispongono di ben 72 ore alla settimana esclusa la Domenica. Se non arrivi in 72 ore non dobbiamo cambiare noi lavoro o tenere aperto anche la domenica ma magari voi dovreste rivedere l’organizzazione giornaliera o settimanale. Non si possono poi paragonare lavoratori e lavori per giustificare una cosa sbagliata e comunque non redditizia sotto il profilo sociale ed economico. Il cartello spiega che i commessi lavorano di più: 24,5 milioni di ore in più. Non spiega che sono gli stessi lavoratori a fare queste ore in più! bel progresso…»

Bordignon poi parla delle possibili maggiorazioni di 400 milioni di stupendi: «in termini pratici significa una maggiorazione delle ore domenicali del 30% in più (CCNL). Fate voi i conti se vale la domenica libera oppure no, con il rischio di rimetterceli tutti se supero lo scaglione sulla dichiarazione dei redditi e/o gli 80 euro del bonus Renzi. Per il 15% di fatturato della domenica: cosa c’entra, non è il 15% di fatturato in + (più)! Che (forse) giustificherebbe l’apertura domenicale, ma solo che la domenica fanno più fatturato che nel resto della settimana».

Per l’esponente di Agire praticamente quello che è stato perso di fatturato durante la settimana viene fatturato la domenica, semplice. Nessun incremento di fatturato per l’apertura del settimo giorno.

«Lo spot, – aggiunge – fatto male tra l’altro non dichiara che è stato incrementato il fatturato, perché non è vero, non dice; abbiamo assunto 1/200/4000/40000 persone, perché anche questo non è vero! Non dice nemmeno che il lavoro domenicale è obbligatorio per gran parte dei lavoratori. Spiega però situazioni enfatizzate che se spiegate diventano un mezzo boomerang. Ricordo che la legge salva Italia era stata legiferata per aumentare i consumi e i posto di lavoro. Vi posso garantire, dati alla mano che è successo l’incontrario».

Bordignon traccia un’ultima considerazione. «Confesercenti, Confcommercio non sono d’accordo con le aperture (chiedetevi come mai) o almeno chiedono una radicale revisione. Invece Federdistribuzione è d’accordo con le aperture, chiedetevi sempre come mai. Ho inserito un’ altro schemetto per chi pensa che: “ c’è lo chiede l’Europa”.Se questa è evoluzione si può affermare serenamente che l’evoluzione non premia necessariamente l’intelligenza».