In Alta Val di Non sono cominciate le “Giornate del radicchio”

“Tutto il sapore del rosso”. A settembre l’Alta Val di Non tedesca si colora di un rosso vivo, è il rosso del radicchio tardivo che sulle tavole sprigiona tutto il suo sapore amarognolo, ma molto gradevole per gli appassionati.

A partire da ieri, venerdì 21 settembre, fino a domenica 7 ottobre 2018, sempre dal venerdì alla domenica, alcune osterie e alcuni ristoranti dell’Alta Val di Non propongono degustazioni di piatti con il radicchio tardivo della zona che viene preparato insieme ad altre specialità locali, come il LaugenRind (la carne di manzo locale), la selvaggina o i funghi.

In tavola delicati piaceri amarognoli, dunque. Il radicchio tardivo, la più nobile delle varietà di radicchio, viene coltivato dal 1996 anche in alta valle.

Questo ortaggio, assai salutare, è ricco di vitamina C, minerali e fibre e cresce meravigliosamente sui campi in quota della Val di Non.

