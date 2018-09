Elezioni provinciali, 7 candidati non ammessi: clamorosa esclusione dell’ex consigliere Zanon

Oggi ospite della puntata de «La voce del candidato» è l’avvocata Barbara Balsamo, 54 anni, del segno del leone, residente a Martignano.

All’età di 9 anni si è trasferita a Trento da Vestone, un paese sul lago d’Idro della provincia di Brescia.

Tra le sue priorità l’istituzione di un garante provinciale dei diritti degli animali, uno sportello di sostegno ai proprietari più anziani e meno abbienti che hanno difficoltà, anche per la crisi, a gestire il proprio compagno a 4 zampe e la prescrizioni e divieto assoluto dell utilizzo di animali nell’accattonaggio.

Il suo obiettivo è anche la realizzazione di un servizio sanitario veterinario provinciale agevolato/gratuito per i casi di interventi d urgenza per incidenti anche stradali ed eutanasia nei casi previsti dalla legge, per tutti anche l’incenerimento se l’ICEF è basso e la tutela dall’avvelenamento in caso di esche avvelenate.

Fra gli obiettivi anche l’attivazione degli strumenti per avvicinare le istituzioni ai cittadini.

La ridistribuzione delle risorse per le politiche sociali e la rivalutazione delle procedure per snellire la burocrazia, che rimane una vera e propria spada di Damocle sulla testa dei cittadini.

