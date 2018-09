Scooter contro guard rail, 48enne perde la vita

Al parco “Cesare Battisti” di Brentonico, sabato 22 e domenica 23 settembre, l’arte riconnette l’uomo alla natura. Due sono gli eventi creativi per tutti coloro che amano dedicarsi all’arte, alla musica e alla natura. Il primo è un’occasione per conoscersi, per ascoltarsi, per creare assieme una nuvola di suoni; il secondo è un invito a confessare i propri peccati contro la natura, in un’installazione interattiva creata dall’artista austriaco Viktor Kroell. (altro…)

