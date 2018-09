Parco Santa Chiara: denunciato un rumeno per possesso irregolare di coltelli da lancio

Ieri, giovedì 20, nel corso di un controllo condotto presso il parco S. Chiara, un cittadino rumeno è stato trovato in possesso di tre coltelli da lancio di cui non era in grado di giustificare il possesso: le armi sono state sequestrate e il soggetto è stato denunciato ai sensi dell’art. 4 Legge 110/75.

Nella stessa giornata in via Pozzo, durante un controllo, è stato denunciato un cittadino italiano per minaccia e resistenza a P.U.

I controlli si sono svolti nell’ambito delle operazioni del territorio volute dal Questore di Trento contro la microcriminalità.

Pubblicità Pubblicità

In altre due operazioni sono stati denunciati ed espulsi altri cittadini africani.

Ancora, in un altro caso si è verificata una rapina ai danni di un minorenne che aveva un debito di droga.

Pubblicità Pubblicità