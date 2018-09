Lo spray nel condotto di aerazione era uno scherzo. Riaperta la scuola media di Mezzolombardo

Domani, venerdì 21 settembre, alle 20.30 nell’auditorium comunale in via Fabio Filzi a Lavis si terrà un incontro con il monaco buddhista Seiun del tempio di Cinte Tesino che presenterà le dinamiche mentali a cui siamo esposti tutti i giorni, evidenziando l’abitudine della mente di vivere in dipendenza a una moltitudine di fattori e fenomeni.

“Indipendentemente. Percorso alla scoperta della mente auto-liberata nella religione buddhista”, sarà questo il titolo della serata.

L’evento è organizzato dall’Acat (Associazione club alcologici territoriali) Paganella-Cembra-Rotaliana del presidente Giorgio Varignani con il patrocinio del Comune di Lavis.

Seiun inizia il suo percorso buddhista all’età di 17 anni frequentando alcuni centri delle tradizioni Gelugpa e Soto-shu in Italia.

Nel ‘99 si reca in Giappone dove viene accettato dall’ordine Shugendo, tradizione nata dal sincretismo tra Shinto e gli insegnamenti MIkkyo del buddhismo Kongojo (buddhismo Vajrayana o Tantrayana) e dopo un periodo di noviziato riceve l’ordinazione di Yamabushi (monaco di montagna) con il nome religioso di Seiun.

Il monaco Seiun è oggi impegnato con la creazione di un piccolo tempio di montagna immerso nel cuore pulsante del Lagorai in Trentino col nome di Tenryuzanji.

Il tempio buddhista di Cinte Tesino è stato fondato con il proposito di creare una realtà con carattere peculiare di luogo di meditazione, studio, silenzio, raccoglimento e ascolto, dove poter far esperienza diretta di preghiera, meditazione, pratica delle arti marziali e altre attività con finalità di una crescita interiore.