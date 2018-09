Droga, la polizia setaccia le piazze di Trento: denunciati alcuni cittadini africani già espulsi

Continua l’azione di controllo del territorio voluta dal Questore di Trento contro la microcriminalità.

Mercoledì 19, personale della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, della Polizia Locale di Trento e delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza hanno passato al setaccio le piazze trentine ed i locali pubblici più esposti al fenomeno dello spaccio.

Nel corso del servizio sono state identificate e controllate un centinaio di persone e identificati numerosi extracomunitari e denunciato a piede libero un marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e due tunisini per inottemperanza al divieto di dimora a Trento e all’Ordine di Allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore.

Pubblicità Pubblicità

Per la stessa fattispecie di reato è stato denunciato anche un 38enne del Niger.

Nello stesso servizio, in collaborazione con i Carabinieri ed il Commissariato di P.S. di Rovereto è stato, infine, rintracciato un marocchino irregolare sul territorio nazionale, che era già stato denunciato a Rovereto per l’aggressione ad una commessa. L’uomo è stato accompagnato al C.P.R. di Torino per la successiva espulsione.

Sempre mercoledì 19, in centro, è stato arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione della Procura di Vicenza un cittadino italiano che doveva scontare gli ultimi quattro mesi di pena per una precedente condanna per furto.

Pubblicità Pubblicità