Da ottobre parte il censimento della popolazione e delle abitazioni “a campione”

Da ottobre prende avvio il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

A differenza del passato, i censimenti permanenti non coinvolgono tutto il territorio, tutti i cittadini e tutte le abitazioni, ma solo una parte di essi (campioni rappresentativi).

In questo modo, oltre a ridurre i costi delle operazioni sul campo, si cerca di ridurre il “disturbo statistico” presso le famiglie.

L’obbiettivo del Censimento permanente è quello di calcolare la popolazione legale e di fornire un quadro informativo statistico aggiornato riguardante il territorio. Oltre a ciò il censimento permanente fornisce dati e informazioni utili per la revisione e l’aggiornamento dei registri anagrafici comunali.

La data di riferimento delle rilevazioni del Censimento permanete è la prima domenica di ottobre di ciascun anno.

Per la tornata del 2018, dunque, la data cui il compilatore deve riferirsi è il 7 ottobre.

Le rilevazioni che verranno effettuate sono due:

-un’indagine “areale”, che consiste in una rilevazione porta a porta di tutte le unità di rilevazione (ovvero le famiglie) presenti in una data area da parte di un incaricato del Comune, munito di cartellino di riconoscimento e di tablet, che effettuerà l’intervista direttamente al domicilio della famiglia. Il periodo di effettuazione di questa indagine è compreso tra il 1° ottobre e il 9 novembre 2018

-un’indagine “da lista”. Le persone coinvolte in questa indagine, individuate su base campionaria, saranno contattate da ISTAT tramite una lettera, con la quale la famiglia sarà invitata alla compilazione on-line del questionario. Il periodo previsto per la restituzione dei questionari è compreso tra l’8 ottobre e il 20 dicembre 2018

Come accedeva in passato, anche per il Censimento permanente è previsto l’obbligo di risposta da parte delle famiglie e è prevista una sanzione in caso di rifiuto a rispondere o nel caso vengano fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Comune, nell’area tematica Statistiche e dati elettorali oppure sul sito di Istat nella sezione dedicata al Censimento permanente oppure presso l’Ufficio comunale di censimento, presso Ufficio Studi e statistica (telefono 0461 884339, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12).