Al Frutteto Storico di Cles per scoprire e raccogliere le mele di un tempo

C’è un angolino in Val di Non dove il tempo sembra essersi fermato. A Cles, a ridosso del bosco con uno splendido panorama sull’intera valle, si trova uno speciale frutteto dove vengono coltivate antiche varietà di mele e pere.

Domani, sabato 22 settembre, e sabato 29 sarà possibile salire al Frutteto Storico, raccogliere le mele di un tempo, scoprirne la storia e conoscere proprietà, profumi e colori delle 90 varietà coltivate proprio lì.

Sicuramente l’autunno è il momento migliore per fare visita al Frutteto Storico quando le forme, i colori e soprattutto i profumi di questi frutti inondano danno il meglio di sé.

Qui la Strada della Mela e dei Sapori, in collaborazione con l’Apt Val di Non, organizza diverse attività per andare alla scoperta di “vecchie” varietà di mele come la Renetta Champagne, la Boskoop e la Napoleone, e anche di pere, come per esempio le Bona Luigia, che oggi non vengono più coltivate ma che rappresentano l’evoluzione della frutticoltura della Val di Non.

In compagnia del contadino si potrà provare l’emozione di raccogliere le mele direttamente dagli alberi, per poi portarle a casa.

In regalo anche il ricettario “La mela, dolci trasformazioni”, per la creazione di deliziose ricette.

Il ritrovo è previsto alle 14.30 in località Bersaglio. Informazioni e iscrizioni (obbligatorie) all’Apt Val di Non tel. 0463-830133; e-mail info@visitvaldinon.it.