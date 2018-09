257 mila euro per il paesaggio montano di Trambileno, Mezzana, Mezzano, Telve e Baselga di Pinè.

La giunta provinciale ha integrato con 257 mila euro il Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio, che finanzia interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale e montano.

Le nuove risorse consentiranno di realizzare nel 2018, ulteriori 5 nuovi interventi in altrettanti Comuni del Trentino: Trambileno, Mezzana, Mezzano, Telve e Baselga di Pinè.

La delibera di integrazione del fondo è stata presentata dall’assessore provinciale alle infrastrutture, all’ambiente e all’urbanistica, ed è stata approvata all’unanimità.

Dal 2016 ad oggi il Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio ha consentito di finanziare 35 progetti relativi ad interventi in aree montane e di particolare rilevanza paesaggistica, realizzati in diverse aree del Trentino in collaborazione con i Comuni.

La delibera approvata stamani mette a disposizione 275 mila euro per ulteriori cinque progetti nei Comuni di Trambileno (83,89 mila euro), Mezzana (99,80 mila euro), Mezzano (39,65 mila euro), Telve (10,73 mila euro) e Baselga di Pinè (23,25 mila euro). I lavori riguardano la sistemazione di aree prative e aree terrazzate con muri a secco, il completamento di interventi per conservazione e sistemazione del paesaggio montano, e interventi di cambio di coltura con ripristino delle aree prative

Le amministrazioni hanno tempo fino al 12 ottobre per confermare gli interventi.

