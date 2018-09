Volano: il programma della notte Rosa 2018

Denso di appuntamenti il prossimo fine settimana a Volano.

Dopo il venerdì dedicato all’agricoltura 4.0, la giornata del sabato concentrata sulla mobilità elettrica e sostenibilità ambientale si chiude alla sera con la quarta edizione della Notte Rosa.

Location nuova per l’evento 2018 con il green carpet allestito presso il rinnovato parco Legat e la gradinata di Casa Legat, dove sfileranno le modelle indossando abiti tipici e tradizionali provenienti da vari paesi del mondo.

L’inaugurazione è prevista alle ore 19.00 con un brindisi d’inizio e la presentazione della mostra itinerante ‘Donne in Guerra’; nel centenario della fine della Grande Guerra si offre uno spunto di riflessione sulla condizione delle donne durante il conflitto a cui si aggiunge l’opportunità per i bambini di partecipare al Laboratorio organizzato dalla Cooperativa Gruppo 78 dal titolo ‘Memory per la pace’.

Due le proposte musicali con l’intermezzo del pianista romano Carlo Petrocchi e il concerto finale del coro gospel ‘Sing the glory’ che non mancheranno di coinvolgere gli spettatori con un ricco e variegato repertorio musicale.

La Notte Rosa volanese organizzata e patrocinata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato Volano Eventi propone anche uno stand gastronomico e il punto ‘fortaie’.

Come ogni anno il volontariato ‘Forza rosa’ – forza storica e trainante già dalla prima edizione – permette di organizzare un evento unico nel panorama delle proposte della Vallagarina, in cui i veri protagonisti sono i commercianti, artigiani, sarte, parrucchiere, estetiste, floriculture, cantanti e musicisti ecc. e più in generale chi è legato a vario titolo alla comunità volanese.

Programma: PDF