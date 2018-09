Sport, aperte le domande di contributo alla provincia di Trento

Si possono presentare fino al 31 ottobre 2018 le domande di contributo per le attività previste dalla legge provinciale dello sport 4/2016.

Le domande saranno esaminate in forma valutativa e, dopo istruttoria, sarà formata la graduatoria; vanno consegnate all’Ufficio attività sportive della Provincia, in via Petrarca, 34 – Trento, o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, a mano, a mezzo fax, o tramite pec, ad esclusione degli elaborati progettuali che dovranno essere prodotti anche su supporto cartaceo.

Queste le attività per le quali è possibile presentare domanda di contributo:

-Organizzazione di manifestazioni sportive: con accesso tramite carta provinciale dei servizi oppure spid collegandosi al sito www.servizionline.provincia.tn.it con invio automatico all’ufficio competente; oppure allo stesso sito compilando il modulo, stampandolo e inviandolo all’indirizzo pec: serv.turismo@pec.provincia.tn.it

-Realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile rivolto a ragazzi fino a 15 anni, o fino a 20 anni nei casi di persone con disabilità: compilando i relativi campi sul sito www.sport.provincia.tn.it nella sezione “Società sportive – attività giovanile”

-Attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva nonché organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, tecnici e per il personale medico sportivo: con accesso tramite carta provinciale dei servizi oppure spid collegandosi al sito www.servizionline.provincia.tn.it con invio automatico all’ufficio competente; oppure allo stesso sito compilando il modulo, stampandolo e inviandolo all’indirizzo pec serv.turismo@pec.provincia.tn.it

-Realizzazione di interventi per la promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità: compilando i relativi campi sul sito www.sport.provincia.tn.it nella sezione “Società sportive – sport e disabilità”

-Organizzazione dell’attività sportiva a carattere dilettantistico realizzata in ambito interregionale, nazionale e internazionale: tramite accesso tramite carta provinciale dei servizi oppure spid collegandosi al sito www.servizionline.provincia.tn.it con invio automatico all’ufficio competente; oppure allo stesso sito compilando il modulo, stampandolo e inviandolo all’indirizzo pec: serv.turismo@pec.provincia.tn.it

-Realizzazione di progetti tesi a favorire lo sport dilettantistico giovanile e lo sviluppo dei talenti sportivi: compilando i relativi campi sul sito www.sport.provincia.tn.it nella sezione “Società sportive – talenti”

-Sostegno dello sport professionistico e non professionistico per associazioni e società sportive che partecipano a campionati nazionali della massima serie: compilando i relativi campi sul sito www.sport.provincia.tn.it nella sezione “Società sportive – sport professionistico”

-Organizzazione o partecipazione ad iniziative promosse nell’ambito dei programmi sportivi Arge Alp ed Euregio: compilando i relativi campi sul sito www.sport.provincia.tn.it nella sezione “Arge Alp / Euregio”

-Concessione di finanziamenti ai Comitati, Delegazioni e sezioni provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline sportive associate e Associazioni Benemerite, per le spese di funzionamento, organizzazione di manifestazioni sportive, l’attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive e per l’attività di specializzazione agonistica: compilando i relativi campi sul sito www.sport.provincia.tn.it nella sezione “Società sportive – sport e disabilità”

-Concessione di finanziamenti ai Comitati e Delegazioni provinciali delle Federazioni sportive, Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva per le spese sostenute dalle associazioni sportive affiliate concernenti l’assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore ai 25 anni, dei tecnici e dirigenti sportivi: compilando i relativi campi sul sito www.sport.provincia.tn.it nella sezione “Federazioni”

-Concessione di contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, nella misura del 75% della spesa ammessa: compilando i relativi campi sul sito www.sport.provincia.tn.it nella sezione “Società sportive – impianti sportivi”

-Riconoscimento di un contributo di euro 20 per ogni atleta tesserato di età non inferiore ai 5 e non superiore ai 18 anni, o non superiore ai 25 anni nel caso di atleti con disabilità, iscritto all’associazione che presenta domanda di contributo: con accesso tramite carta provinciale dei servizi oppure spid collegandosi al sito www.servizionline.provincia.tn.it con invio automatico all’ufficio competente; oppure allo stesso sito compilando il modulo, stampandolo e inviandolo all’indirizzo pec: serv.turismo@pec.provincia.tn.it

Si ricorda che le domande di contributo per il sostegno all’attività dilettantistica giovanile sono presentate in forma automatica a partire dal 1° gennaio 2019 a tesseramento concluso con le modalità indicate sul sito provinciale.