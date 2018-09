Mezzolombardo: scuola media evacuata, 9 ragazzi in ospedale per spray urticante

Pierangelo Villaci difende a spada tratta i cittadini e gli agricoltori della valle di Cembra.

Il sindaco di Segonzano, dopo aver saputo che in questi giorni la finanza sta passando in rassegna i campi degli agricoltori della valle alla ricerca di lavoratori in nero comminando multe salate, passa al contrattacco.

«Nella nostra valle l’agricoltura della vite è eroica i nostri vigneti sono in forte pendenza e molti lavori sono solo manuali» – si legge sul suo profilo facebook

E ancora: «Ora i nostri contadini hanno piccoli appezzamenti di terreno sono di solito agricoltori di seconda…nel senso che hanno un altro lavoro con cui sostenersi e se l’agricoltura è la loro attività principale (agricoltori di prima) hanno solo pochi ettari e fanno una vita dura non sono certo ricchi nababbi . Le persone che aiutano nella vendemmia sono persone che hanno perso il lavoro o donne la cui unica fonte di reddito è la paga del marito con una famiglia da crescere o anche anziani pensionati che si prestano a dare una mano anche solo per amicizia».

In questi giorni in valle stanno vendemmiando l’uva ed è tutto un fervore di braccia, trattori, trattorini e carretti che profumano di uva scene che ci riportano a tempi passati.

È una moltitudine al lavoro, anche perché l’uva va raccolta velocemente quando raggiunge la giusta maturazione secondo i dettami della cantina sociale a cui i contadini conferiscono il prodotto per produrre un vino di qualità.

Per tutte le comunità è una sorta di momento magico che si attende con impazienza tutto l’anno e che sono una famiglia di agricoltori capisce fino in fondo.

«A volte, a dar una mano, – continua il Sindaco di Segonzano – sono persone di origine extracomunitaria macedoni o marocchini gente che vive nella nostra valle da molti anni conosciuti a tutti noi che hanno perso il lavoro per la crisi del porfido e certo nostri paesani Cembrani più di me che vivo qui da soli nove anni. Qui è lo dico con orgoglio di Caporalato non ne esiste siamo gente perbene».

«Certo sono Sindaco e sono ben consapevole che le leggi vanno rispettate, ma come si fà; prima lo si poteva fare con i voucher adesso è difficile poter mettere in regola i lavoratori e queste piccole aziende non hanno la possibilità di farlo. Siamo una provincia autonoma e dobbiamo poter legiferare per sistemare queste situazioni. Io domenica, se farà bello, andrò ad aiutare un amico in vendemmia (unico compenso il disnar e sono una buona forchetta ) e spero di non finire sui giornali per aver lavorato in nero». – conclude Villaci