Lista UPT sotto verifica per errori formali a rischio di esclusione

Era nell’aria da parecchi giorni e ora arriva la conferma. Mario Tonina consigliere provinciale dell’Unione per il Trentino confluisce nel gruppo misto fino alla fine della legislatura, lascia quindi il suo partito e abbraccia Progetto Trentino per le prossime elezioni provinciali del 21 ottobre 2018.

«Alle prossime elezioni provinciali mi candiderò con Progetto Trentino che rappresenta bene, in quanto ad idee e valori, il percorso politico che mi ha visto impegnato fin dal 1986 nelle fila della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare, della Margherita e dell’Unione per il Trentino. Progetto Trentino come sappiamo, infatti, affonda le sue radici nel patrimonio culturale e nel sistema dei valori del popolarismo autonomista di tradizione cristiana e si pone la prerogativa di interpretare al meglio le istanze della componente centrista-moderata all’interno della coalizione a sostegno di Maurizio Fugatti» – Esordisce la nota di Tonina

E ancora: «Ho scelto di far parte di questo movimento politico a seguito della mia decisione di non candidare più nel centro sinistra, così come ho dichiarato nel momento in cui il tavolo della coalizione non ha scelto Carlo Daldoss quale candidato presidente che io sostenevo convintamente, ma Tonini, consapevole che gran parte del mio elettorato non poteva condividere quell’orientamento».

