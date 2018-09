Gli eventi culturali della Val di Non sul sito del Centro Culturale d’Anaunia

Una bella novità per gli enti e le associazioni culturali che organizzano eventi in Val di Non. È stato attivato un nuovo servizio sul sito del Centro Culturale d’Anaunia, che permette di inserire l’iniziativa nel calendario degli eventi culturali della Val di Non.

Per farlo basterà accedere al sito www.centroculturaledanaunia.it e dal menu a tendina, sotto la categoria “eventi”, scegliere “pubblica il tuo evento”e cliccare sul bottone azzurro, inserire i dati richiesti e attendere che venga approvato dal Centro Culturale d’Anaunia.

Quest’ultimo, solitamente, impiega meno di 24 ore per leggerlo, indicizzarlo, pubblicarlo ed eventualmente promuoverlo anche sulla pagina Facebook del Centro Culturale d’Anaunia.

L’evento verrà accettato se risponderà a criteri di valorizzazione e promozione culturale in Valle di Non.

Nello specifico, verranno pubblicate tutte le comunicazioni di iniziative di carattere storico, artistico, letterario, teatrale e musicale come mostre d’arte, convegni, conferenze e serate culturali, concerti musicali/corali, incontri teatrali.

