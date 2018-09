62enne di Levico muore mentre va a funghi con la figlia

Borgo Valsugana diventa un vero e proprio Far West dove le regole non vengono più rispettate nemmeno dalle istituzioni.

Sembra infatti che nessuno abbia detto all‘agenzia comunale ICA, esclusivista delle pubbliche affissioni che dipende direttamente dal comune, che ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 212 del 1956, recante norme sulla propaganda elettorale, «Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’articolo 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti» nonché «Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032».

Stiamo parlando del penoso e ulteriore caso che coinvolge ICA di Borgo, che continua impunemente a sabotare volutamente solo i cartelloni elettorali di «Agire per il Trentino».

Oggi sono stati infatti coperti altri due cartelloni elettorali di Claudio Cia dai documenti ufficiali delle elezioni provinciali affissi dagli operatori di ICA.

Con questi sono stati praticamente sabotati tutti e quattro quelli acquistati a Borgo Valsugana.

Da notare che, guarda caso, vengono presi di mira solo quelli di Agire per il Trentino.

L’oscuramento da parte di ICA dei due cartelloni elettorali ha fatto perdere la pazienza al consigliere provinciale Claudio Cia che lunedì presenterà una denuncia e stavolta non verso ignoti.

La denuncia infatti sarà presentata verso ICA di Borgo responsabile di tutte le affissioni del comune.

Nel frattempo il segretario di Agire per il Trentino nella giornata di lunedì chiamerà l’agenzia pubblicitaria che gestisce gli spazi pubblicitari chiedendo di essere immediatamente rimborsato.

In paese nelle ultime ore si sarebbero però diffuse delle voci che riferiscono che ICA avrebbe affidato in sub appalto l’affissione dei documenti al cognato del vice Sindaco di Borgo, diventato reggente del comune dopo le dimissione di Fabio Dalledonne.

Il vice Sindaco è uno dei firmatari del famoso documento sottoscritto a sostegno del Sindaco Dalledonne nella sua avventura alle elezioni provinciali del 21 ottobre.

Se è pur vero che a pensare male si commette peccato è certo che a volte ci si azzecca.

“E’ evidente a questo punto che si tratta di un gesto voluto – dichiara amareggiato Claudio Cia -, un atto arrogante che vuole ostentare spregiudicatezza da parte di chi evidentemente si sente le spalle coperte e può muoversi indisturbato. E’ una chiara provocazione rivolta al movimento AGIRE e che probabilmente mira a farci reagire in maniera scomposta, ma fortunatamente crediamo nella legalità e non accettiamo che Borgo venga trasformata nel Far West: è grave che i documenti ufficiali delle elezioni vengano gestiti in questo modo e per questo sporgeremo regolare denuncia, mentre nei giorni scorsi la nostra agenzia pubblicitaria di riferimento ha già inviato formale protesta al Comune di Borgo”.

“Da cittadini ci chiediamo come mai Borgo Valsugana sia l’unico comune di tutta la Provincia dove succedono questi atti e dove questa situazione viene tollerata. Che sia perché abbiamo qui due candidati? Per una strana coincidenza – conclude il consigliere di AGIRE, cresciuto proprio a Borgo Valsugana -, parrebbe che chi si occupa delle affissioni per conto dell’ICA, che intrattiene rapporti con il Comune, sia collegabile per parentela ai vertici dell’amministrazione comunale, che guarda caso nulla ha fatto per evitare intervenire su questi episodi. Se confermato sarebbe davvero spiacevole e un pessimo presagio per il futuro della città di Borgo Valsugana.”

Ma in questo caso ai sensi dell’articolo 635 del codice penale: «commette il reato di danneggiamento colui che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto od in parte, inservibili cose mobili od immobili altrui, con l’aggravante se il fatto è commesso su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico od all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico od artistico ovunque siano ubicati e ai sensi dell’articolo 294 del codice penale «chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni»