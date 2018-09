“#PlurAlps”, il video-contest che racconta le Valli del Noce

Nell’ambito del progetto europeo “PlurAlps – Migliorare le capacità per uno spazio alpino pluralistico” fino al 26 ottobre prossimo è possibile partecipare al video-contest “#PlurAlps”, presentando brevi video amatoriali sul tema della valorizzazione del territorio e della diversità culturale nelle Valli di Non e di Sole, attraverso la promozione di una cultura dell’accoglienza e di dialogo con i migranti nelle aree alpine.

Accanto a organizzazioni operanti in Austria, Germania, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera, la Fondazione Franco Demarchi di Trento è partner del progetto PlurAlps, che mira a sviluppare e promuovere la cultura dell’accoglienza e a incrementare l’attrattività territoriale e la coesione sociale nelle aree alpine, in questo specifico caso nelle Valli di Non e di Sole, attraverso servizi e pratiche di integrazione dei migranti innovativi.

Tra le diverse iniziative proposte, il video-contest “#PlurAlps” si rivolge ai giovani videoamatori sotto i 30 anni residenti o domiciliati in Val di Non o in Val di Sole, oppure ai giovani che presentano un video contestualizzato nelle Valli del Noce o che presenti situazioni di una di queste due vallate.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.fdemarchi.it oppure scrivere un’e-mail a comunicazione@fdemarchi.it.