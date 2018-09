Elezioni provinciali 2018: Esposto alla procura contro Tommaso Acler per millantato credito

Eleonora Angelini smentisce quando riportato da alcuni media oggi sulla sua possibile candidatura alle prossime elezioni amministrative provinciale del 21 ottobre 2018.

«Sono felice dell’interessamento che molti partiti hanno avuto verso la mia persona per una mia possibile candidatura, ma per problemi legati al lavoro ho preferito passare la mano»

La decisione era stata già comunicata nel primo pomeriggio sulla sua pagina facebook dove Eleonora Angelini fra le righe dopo aver ringraziato per la stima spiegava i motivi della sua scelta di non candidare con il PATT.

«La vita di ognuno è fatta di scelte e responsabilità. Di fronte a questo panorama politico, sono grata a tutti coloro i quali hanno chiesto con insistenza la mia disponibilità a mettermi in gioco nella prossima tornata elettorale, dimostrandomi autentica stima e fiducia» – si legge sulla sua pagina facebook

La bionda di Riva del Garda è stata corteggiata da molti partiti in modo trasversale a partire da «Agire per il Trentino», la Lega e il Patt.

Per qualche ora, prima del crollo del progetto civico di Daldoss, era data anche in pool position per una eventuale candidatura.

Eleonora Angelini però è sempre rimasta sulla sua posizioni fino alla fine rispondendo sempre di no.

Ma nel suo breve sfogo si è percepita una critica alla politica degli ultimi anni, «Questo è un momento in cui ritengo sia indispensabile metterci la faccia, la serietà ed il cuore: è la nostra generazione a dover finalmente reagire – nel contribuire a fondare uno spazio reale per una nuova classe dirigente – alla politica stantia che mai come in questi mesi ha logorato idee, progetti e visioni, in nome di un sistema obsoleto ed oligarchico» – ha scritto Eleonora Angelini



Poi i motivi della sua scelta legati ad impegni di lavoro: «Ma la vita è fatta appunto di scelte, responsabilità e proprio quest’ultima – che mi lega fortemente ai miei colleghi, giovani come me, con cui in questi tre anni abbiamo costruito molto ma non ancora abbastanza per realizzare appieno i nostri sogni professionali – mi porta a mantenere una costante dedizione al lavoro, a discapito di una candidatura».