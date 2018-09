Calcio, C femminile: presentato a Palazzo Geremia l’ACF Trento Clarentia

Dopo aver completato la preparazione estiva e aver ottenuto buone risposte nella prima uscita stagionale in Coppa Italia (vittoria per 2 a 1 nel derby contro l’Unterland Damen), per l‘ACF trento Clarentia è tempo di presentazione ufficiale a Palazzo Geremia, sede del comune.

Concluse tre stagioni di buon livello in Serie B (con l’ultima annata terminata all’undicesimo posto) la compagine della presidentessa Rita Csako si appresta a scendere in campo nella nuova Serie C, nata dopo la rivoluzione estiva dei campionati femminili. La società fondata nel 1976 rappresenta l’unica realtà provinciale ad affrontare la terza serie nazionale, con l’obiettivo di ben figurare al cospetto di squadre dall’assoluto valore, in modo da confermare il buon livello raggiunto nelle ultime stagioni.

Le gialloblù sono state inserite nel Girone B di Serie C insieme alle formazioni altoatesine Unterland Damen e Brixen Obi (avversarie anche del primo turno di Coppa Italia), alle venete Calcio Padova Femminile, Venezia CF Femminile, Vicenza CF, Permac Vittorio Veneto, alle lombarde FCF Como 2000, Riozzese, Voluntas Osio, Fiammamonza 1970 e alla sarda Atletico Oristano.

A guidare la squadra è stato confermato mister Libero Pavan che potrà ripartire dal gruppo che ben ha figurato nella scorsa stagione. I dirigenti trentini, inoltre, sono stati molto attivi sul mercato e in Via Bettini sono sbarcate Luciana Bon e Martina Varrone (dall’Unterland Damen), Linda Tonelli (dall’Azzurra) e l’attaccante classe ’96 Silvia Zappini che ritorna ad indossare gli scarpini dopo un lungo infortunio.

Domenica 23 settembre il Trento Clarentia scenderà in campo per la seconda sfida di Coppa Italia contro il Brixen Obi mentre il campionato inizierà il 14 ottobre quando le gialloblù sfideranno in trasferta la Voluntas Osio.

A fianco della Prima Squadra la società trentina schiera anche la formazione Under 19 che si prepara ad affrontare il torneo triveneto di categoria. Le giovani atlete inizieranno il loro campionato il 6 ottobre e le avversarie saranno le seguenti: Calcio Padova, Futuro Giovani, Gordige Calcio, Keralpen Belluno, Permac Vittorio Veneto, Brixen Obi, Venezia Fc, Vicenza Calcio Femminile e Virtus Padova.

LA ROSA

NOME COGNOME ANNO DI NASCITA RUOLO Angela Valenti 1996 Portiere Chiara Valzolgher 1992 Portiere Veronica Chierchia 1996 Difensore Angelica Lenzi 1995 Difensore Caterina Lucin 1999 Difensore Nicole Ruaben 1999 Difensore Linda Tonelli 1998 Difensore Martina Varrone 1998 Difensore Luciana Bon 1982 Centrocampista Matilde Fuganti 1999 Centrocampista Silvia Maurina 1996 Centrocampista Mariangela Rovea 1997 Centrocampista Rachele Tomasi 1995 Centrocampista Giordana Torresani 1987 Centrocampista Giorgia Daprà 1987 Attaccante Miriam Pedot 2000 Attaccante Giulia Rosa 1995 Attaccante Alessandra Tonelli 1988 Attaccante Silvia Zappini 1996 Attaccante

LO STAFF TECNICO

Nome Cognome Ruolo Libero Pavan Allenatore Davide Trenti Allenatore in seconda Giorgio Bertoluzza Preparatore atletico Dott.ssa Irene Leonardi Medico sociale Cristian De Chiusole Allenatore U-19 Omar Gerosa Allenatore in seconda U-19

L’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Nome Cognome Ruolo Rita Csako Presidente Ivan Nicolini Vice Presidente Lorenzo Holler Segretario Salvatore Di Santo Consigliere Lorenza Lunel Consigliere Davide Trenti Consigliere Marco Fuganti Consigliere Stefano Lucin Consigliere

Fotografi ufficiali: Luca Artesini e Lorenza Lunel.

DICHIARAZIONI

Tiziana Uez, assessore allo sport del comune di Trento: “Sono molto orgoglioso di partecipare a questo momento di presentazione. I risultati sono importanti ma ciò che più conta è la creazione di un gruppo con sani valori di sport e il Trento Clarentia in questo senso ne è un grande esempio. Ringrazio quindi tutti coloro che ci mettono tempo, soldi e passione per portare avanti questa eccellenza trentina.

Rita Csako, presidente Acf Trento Clarentia: “Siamo una società sportiva che si occupa di calcio femminile, pratica ancora poco diffusa ma in forte sviluppo lungo tutta l’Italia. Fra crescere i giovani con lo sport richiede grande sacrificio che viene ripagato nel momento in cu ile ragazze scendono in campo con il loro grandissimo entusiasmo. L’attività della nostra società si occupa da anni dello sviluppo e della promozione dell’educazione giovanile attraverso lo sport, tramite la partecipazione ai campionati Figc nelle categorie under 14, under 19 e Prima Squadra. Il nostro obiettivo è quello di porci come società di riferimento per il calcio femminile regionale in modo da essere il baricentro per tutte le atlete trentine amanti di questo sport”.

Ettore Pellizzari, presidente FIGC Trentino: “Sono qui per ringraziare tutto lo staff del Trento Clarentia per l’impegno, la passione e la costanza con la quale porta avanti l’attività. Il campionato che il Trento Clarentia si appresta ad affrontare è importante, un campionato nazionale e so le responsabilità che ogni membro del consiglio direttivo di questa realtà si assume. Auguro un buon campionato e tante soddisfazioni sportive a tutte quante le ragazze…forza Trento Clarentia1

Paola Mora, presidente CONI Trento: “In Trentino il calcio femminile si è radicato da tempo e gran merito va dato all’attività encomiabile che il Trento Clarentia ha perpetuato negli anni. Ringrazio sentitamente la presidentessa Rita Csako e tutta la dirigenza della società gialloblù per l’entusiasmo e la passione con cui guidano la società. Al di là delle varie diatribe politiche che coinvolgono i vertici federali del calcio femminile noi vogliamo ripartire da queste atlete che hanno abbattuto le barriere di uno sport considerato esclusivamente maschile, ogni domenica le ragazze che scendono in campo trasmettono una passione palpabile e contagiosa.”

Ida Micheletti, responsabile calcio femminile FIGC Trento: “Mi sono innamorata del calcio femminile dopo che il presidente Pellizzari mi ha onorato con questo incarico. L’impegno e la dedizione che queste ragazze mettono nella loro passione è travolgente. Quest’estate abbiamo avuto un po’ di confusione a livello nazionale, noi ci siamo concentrati sulla nostra realtà e siamo focalizzati a migliorare la parte tecnico-sportiva. Sono sicura che possiate dimostrare che il calcio femminile è uno dei punti indispensabili ed essenziali per l’evoluzione del calcio in generale. Il Trento Clarentia rappresenta un’eccellenza del settore e lo dimostra anche l’impegno con le selezioni giovanili”.

Lorenzo Holler, segretario Acf Trento Clarentia: “Ogni volta che vediamo la passione con cui le ragazze scendono in campo siamo stimolati a dare sempre di più. Quest’anno ci siamo trovati ad affrontare un bivio, abbiamo anche pensato di ridurre la nostra attività ma dopo le iniziali difficoltà siamo riusciti a ripartire con tanto entusiasmo. Siamo rinati anche questa stagione, disponibili ad affrontare le sfide che un campionato impegnativo come la Serie C ci porrà.

Libero Pavan, allenatore Acf Trento Clarentia: “Dopo la rivoluzione estiva dei campionati non conosciamo ancora il vero livello delle avversarie, ma sono sicuro di avere a disposizione un gruppo

molto competitivo. Ripartiamo da quanto di buono abbiamo fatto lo scorso anno, da un undicesimo posto in Serie B, dal gruppo di ragazze presenti e da qualche ottimo innesto. Il campo come sempre nel calcio sarà giudice insindacabile e ci dirà a cosa potremo realmente puntare, a noi l’obbligo di lavorare bene in settimana e concentrarci su ogni singola partita. Il nostro grande obiettivo rimane proiettato sul medio-lungo termine, in quanto vogliamo porci come punto di riferimento del calcio femminile in regione, un sogno che cercheremo di raggiungere puntando sia sulla Prima Squadra sia sul settore giovanile.

LA STORIA

L’Associazione Clarentia nasce nel 1976 con tre discipline (atletica, pallavolo e calcio). Nel 1990 a seguito di una divisione tra le attività rimane la sola sezione del calcio che mantiene la propria sede sociale presso il Maso Coleva in Via Bettini 13. Nel 1995 la società si trasforma in Associazione Calcio Femminile Clarentia con il nome che muta ancora nel 2012 in Asd Acf Trento Clarentia al fine di potersi identificare meglio con la città di Trento. Il Trento Clarentia è stato negli anni società di riferimento del calcio femminile provinciale e ad oggi è la prima società “pura” dedicata esclusivamente al calcio per le ragazze. La società trentina può vantare in bacheca molte vittorie di campionati regionali e la partecipazione negli anni a vari campionati a livello nazionale di Serie A2 e Serie B. La stagione che sta per iniziare vedrà protagoniste le ragazze aquilotte nel girone B della Serie C nazionale, (così rinominata con la nuova formulazione dei campionati di Serie A e serie B a girone unico). Nella stagione 2017-2018 la squadra ha collezionato 36 punti in 30 partite di Serie B cogliendo l’undicesimo posto nella classifica finale. Nel corso dell’ultima stagione, inoltre, il Trento Clarentia ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia Nazionale dove ha affrontato (e perso) il Tavagnacco, compagine terza classificata in Serie A. A fianco della Prima Squadra l’impegno della società trentina è sempre rivolto anche per le più giovani con la formazione Under 19 – Primavera che partecipa al campionato triveneto. La medesima formazione Primavera lo scorso aprile ha partecipato e conquistato il 31° Torneo della Pace di Rovereto. Le partite casalinghe si disputano sul campo sintetico di Mattarello.

IL CALENDARIO DELLA PRIMA SQUADRA

Le partite casalinghe si giocheranno presso il centro sportivo di Mattarello

14.10.18 – Voluntas Osio – Acf Trento Clarentia

21.10.18 – Acf Trento Clarentia – Vicenza

04.11.18 – Brixen Obi – Acf Trento Clarentia

11.11.18 – Acf Trento Clarentia – Como 2000

18.11.18 – Acf Trento Clarentia – Riozzese

25.11.18 – Atletico Oristano – Acf Trento Clarentia

02.12.18 – Acf Trento Clarentia – Venezia

16.12.18 – Padova – Acf Trento Clarentia

23.12.18 – Acf Trento Clarentia – Fiammamonza 1970

13.01.19 – Unterland Damen – Acf Trento Clarentia

20.01.19 – Acf Trento Clarentia – Permac Vittorio Veneto

27.01.19 – Acf Trento Clarentia – Voluntas Osio

03.02.19 – Vicenza – Acf Trento Clarentia

10.02.19 – Acf Trento Clarentia – Brixen Obi

17.02.19 – Como 2000 – Acf Trento Clarentia

03.03.19 – Riozzese – Acf Trento Clarentia

10.03.19 – Acf Trento Clarentia – Atletico Oristano

17.03.19 – Venezia – Acf Trento Clarentia

24.03.19 – Acf Trento Clarentia – Padova

07.04.19 – Fiammamonza 1970 – Acf Trento Clarentia

14.04.19 – Acf Trento Clarentia – Unterland Damen

28.04.19 – Permac Vittorio Veneto – Acf Trento Clarentia