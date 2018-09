Nuove partnership e proposte didattiche per l’anno scolastico 2018-2019

Con sedici anni di lavoro all’attivo, la rete dei musei cittadini, nata come progetto speciale del Comune di Rovereto e in seguito coordinata dall’Azienda per il Turismo è “diventata grande”.

Quest’anno quattro nuovi partner di progetto che vanno ad affiancarsi alle istituzioni storiche, che da sempre partecipano al tavolo di lavoro: Mart, Museo Storico Italiano della Guerra, Fondazione Opera Campana dei Caduti e Fondazione Museo Civico.

Le new entry sono: il Gruppo Dolomiti Energia con Dolomiti Hydrotour, Trentino Sviluppo con Polo Meccatronica e Progetto Manifattura, il Comune di Villa Lagarina e il Museo Diocesano Tridentino con la sede del museo ospitata a Palazzo Libera.

Pubblicità Pubblicità

Dal punto di vista qualitativo, il coinvolgimento di questi soggetti è fondamentale per diversificare l’offerta e diventare così appetibili anche per fasce di pubblico scolastico finora meno coinvolte dalla proposta della rete, come gli istituti tecnici, l’università e le scuole primarie.

Inoltre l’ingresso di partner attenti ai temi dell’innovazione e della sostenibilità è funzionale ad un posizionamento di marca coerente, come suggeriscono anche i titoli delle nuove proposte, da “L’acqua è energia” a “Viaggio nel Trentino sostenibile”. Per le istituzioni culturali, entrare a far parte della rete significa essere in grado di fornire proposte aggiuntive alle scuole.

Compito dell’Apt è infatti quello di aggregare i fornitori di servizi agendo da interlocutore unico per l’insegnante impegnato nella sempre più complessa organizzazione dei viaggi di istruzione.

Pubblicità Pubblicità

Sono oltre 250 le attività e i percorsi disponibili. Oltre ai consolidati percorsi tra arte, storia e scienza, ci sono proposte pensate per gli istituti alberghieri, offerte create ad hoc per gli eventi cittadini, dal Festivalmeteorologia al festival Educa, prezzi vantaggiosi per i soggiorni didattici organizzati nei mesi invernali, attività in giornata e pacchetti da 1 a 7 notti.

Due sono le proposte rivolte al mercato tedesco (Austria e Germania). La brochure che riunisce tutte queste iniziative e racconta le attività dei partner di progetto rivolte al mondo della scuola è già stata recapitata in 7.000 istituti italiani del Centro Nord Italia.

L’attività di mailing postale, così come l’organizzazione dell’open day rivolto agli insegnanti (sono stati circa 200 gli insegnanti coinvolti nell’evento del 7 settembre scorso) è stata coordinata nell’ambito delle attività della rete, in modo da massimizzare l’efficacia, contenendo i costi. La bontà dell’investimento in questa direzione è sostenuta anche dai numeri.

I dati economici e l’indotto generato dal turismo scolastico nell’anno 2017-2018 sono ottimi: gli arrivi sono aumentati del 7% con un + 9% di presenze.

Notevole anche la performance del pacchetto Dalla Guerra alla Pace, nato dalla sinergia con Trento e Alpe Cimbra per valorizzare i percorsi tematici sulla Prima guerra mondiale in occasione delle commemorazioni per il Centenario (+127%).

Ma la rete dei musei non opera solo nel campo della didattica: negli anni anche le sfere d’azione del tavolo di lavoro si sono moltiplicate, comprendendo la redazione di un calendario annuale che fa sintesi delle attività per famiglie proposte dai partner di progetto e l’organizzazione di azioni di comunicazione condivise per “remare tutti nella stessa direzione” al fine di raggiungere un numero sempre crescente di potenziali ospiti, senza scordare di fidelizzare chi già conosce il nostro territorio, offrendo delle buone ragioni per tornarci.