Volley, Final Four Supercoppa: Perugia – Trento gara inaugurale della stagione 2018/19

La stagione 2018/19 di Trentino Volley prenderà ufficialmente il via dove si era conclusa la precedente (2017/18), ovvero dal PalaEvangelisti di Perugia.

Sarà infatti l’impianto della Sir Safety Conad Perugia ad ospitare la Final Four di Del Monte Supercoppa 2018, sabato 6 e domenica 7 ottobre.

Sarà proprio Perugia – Trento la gara inaugurale alle ore 17.

La Società umbra, campione uscente del trofeo e recente vincitrice sia dello Scudetto sia della Del Monte Coppa Italia aprirà le porte del suo palasport al primo evento della stagione, l’attesissimo debutto ufficiale del 74° Campionato.

Per la prima volta anche le Semifinali godranno della diretta di RAI Sport. Le telecamere RAI seguiranno i due match di apertura, per poi trasmettere la Finale di domenica. La Finale per il terzo posto sarà trasmessa in diretta da Lega Volley Channel.

La formula della Supercoppa prevede lo scontro tra le vincenti e perdenti di Scudetto e Coppa Italia, quattro potenziali posti che sono stati tutti appalto di Perugia e Civitanova nella stagione scorsa. A completare il poker di stelle, in ordine di Regular Season, sono Modena terza classificata e Trento come quarta forza della stagione regolare 2017/18. Secondo il ranking, le sfide di Semifinale saranno Sir Safety Conad Perugia–Diatec Trentino (alle ore 17.00) e Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena (ore 19.30). La Finale per il 3° posto aprirà la giornata di domenica alle 15.00, la Finalissima è programmata per le 18.00.

Per Trentino Volley ci sarà uno stimolo ulteriore nell’avvicinarsi a questo appuntamento: provare a conquistare contro gli umbri un successo che a Perugia manca dal 26 ottobre 2014 e da otto partite consecutive. Quella a cui prenderà parte nel primo weekend di ottobre 2018, sarà la nona partecipazione alla finale di Supercoppa Italiana di Trentino Volley. In questa singola manifestazione la Società di via Trener vanta quindi otto precedenti e due vittorie: 1 novembre 2011 (3-1 su Cuneo a Cagliari) 9 ottobre e 2013 (3-0 su Macerata al PalaTrento). Le due partecipazioni più recenti sono legate alla nuova formula con finale a quattro, entrambe concluse al quarto posto (nel 2016 a Modena, nel 2017 a Civitanova Marche).

Il programma completo della Final Four di Del Monte Supercoppa 2018

Sabato 6 ottobre

ore 17 Sir Safety Conad Perugia-Diatec Trentino (diretta RAI Sport + HD)

ore 19.30 Cucine Lube Civitanova-Azimut Leo Shoes Modena (diretta RAI Sport + HD)

Domenica 7 ottobre

ore 15 Finale terzo posto (diretta Lega Volley Channel)

ore 18 Finale primo posto (diretta RAI Sport + HD)

IL 16 SETTEMBRE LORENZETTI RELATORE AL WORKSHOP 2018 PER ALLENATORI DELLA FIPAV TRENTINO

Sarà una domenica pomeriggio da trascorrere nelle vesti di relatore quella che attende Angelo Lorenzetti per il 16 settembre 2018. A partire dalle ore 15 presso il Teatro Sanbapolis, nella nuovissima Casa dello Sport di via della Malpensada 82 a Trento, l’allenatore di Trentino Volley sarà infatti fra i principali protagonisti del Workshop di apertura della stagione organizzato dal Comitato Regionale Fipav Trentino.

L’edizione 2018, che vale come corso di aggiornamento per tutti gli allenatori della regione e che tradizionalmente riscuote un’adesione particolarmente massiccia, potrà contare anche sulla presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile Davide Mazzanti, che nella stessa mattinata analizzerà il fondamentale dell’attacco. L’intervento dell’allenatore di Trentino Volley verterà invece sul ruolo del centrale e sul suo sviluppo: dalle giovanili fino all’alto livello.

Moderatore dell’intera giornata sarà Lorenzo Dallari, giornalista e volto noto della pallavolo italiana ed internazionale.

Per maggiori informazioni: www.fipav.tn.it/news.aspx?NewsId=36498&PId=249.