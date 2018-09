Albiano: la Forestale salva un cervo con le corna impigliate nella rete

Un’escursionista piemontese è morta in Trentino nel pomeriggio, cadendo in un canalone da un sentiero in Val di Fassa.

Si tratta di Marilena Piacenza di 70 anni, residente a Boves in provincia di Cuneo, che stava andando verso il rifugio Viel del Pan.

Pubblicità Pubblicità

A vedere la caduta, poco prima delle 15.00, è stato il proprietario del rifugio, che è accorso e ha chiamato il soccorso alpino, intervenuto in elicottero.

Pubblicità Pubblicità

La donna ha perso l’equilibrio ed è volata per oltre 70 metri.

Per l’escursionista però non c’era ormai più nulla da fare. Ai soccorsi quindi non è rimasto che constatare il decesso.

Una seconda persona, un uomo di 55 anni, è stata trasportata all’ospedale di Cavalese ma non è in pericolo di vita.

Pubblicità Pubblicità

Marilena Piacenza era molto attiva nella Scuola di Pace bovesana e nell’associazione di volontariato «Telefono donna» di Cuneo.

Era un’ambientalista convinta e dalla forte sensibilità etica e sociale.

Amava i viaggi e la montagna.

La donna era una dipendente Michelin in pensione, come il marito Francesco Musso (morto nel 2012 per un infarto). Marilena Piacenza promuoveva ogni anno una borsa di studio in memoria del marito, che era stato presidente di Legambiente Cuneo e della Commissione regionale Tutela ambiente montano.

La borsa di studio-concorso, intitolata «Energeticamente», era focalizzata sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, destinata a studenti delle scuole superiori.